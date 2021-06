iOS 15: Kritiker fordern bewusstere iPhone-Nutzung

Eine kurze Abfrage und die Anzeige der so über alle iPhone-Anwender hinweg erzielten Antworten, könnte Nutzer davor bewahren sich nachträglich wieder darüber zu ärgern zu viel Freizeit in sozialen Netzwerken verbracht zu haben.

Lässt das Schließen der Instagram-App ein leeres Gefühl im Bauch zurück oder war die halbe Stunde, die sich an der Bushaltestelle durch die Feeds von Online-Freunden gescrollt wurde, vielleicht doch nicht so gut investiert?

Ein Ausschalter wird zudem für die in vielen Apps standardmäßig voreingestellten Autoplay-Wiedergabe von Videoinhalten gefordert. Zudem wäre Apple gut damit beraten, so die Kritik, Anwender nach längeren Sitzungen in einzelnen Applikationen danach zu befragen, wie zufrieden diese mit dem Einsatz ihrer Freizeit waren.

Statt schon wieder das Handy zu zücken, nur um einen Augenblick später gar nicht mehr zu wissen, was genau mit dem iPhone in der Hand jetzt eigentlich angestellt werden sollte, verlangt der hier veröffentlichte Aufruf , dass Apple aktiv werden soll.

Was genau Apple daran ändern könnte, dass der durchschnittliche Deutsche sein iPhone nicht mehr 80 Mal am Tag entsperrt, haben die Kritiker mit mehreren Vorschlägen illustriert.

