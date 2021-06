Infinity: iPhone-Trageband ohne Hüllenpflicht

Aktuell wird das iPhone-Trageband in den vier Farb-Varianten Schwarz , Weiß , Rot und Blau angeboten und ist mit einer 150 Zentimeter langen, individuell verstellbaren Nylonkordel versehen. Nach Angaben des Herstellers ist das Trageband mit allen Smartphone-Modellen kompatibel, die ihr Kamera-Modul auf der linken Seite oder in der Gerätemitte haben.

Ein Ausschluss-Kriterium für all jene Anwender, die bereits die perfekt auf den eigenen Geschmack abgestimmte Hülle gefunden haben. Diesen will das Label Vonmählen jetzt mit dem iPhone-Trageband Infinity abholen, das sich unabhängig von der aktuell genutzten Hülle auf allen Smartphones festzurren lässt, die über eine Displaygröße von 4,7 bis 6,5 Zoll verfügen.

