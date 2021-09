iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max: Größerer Akku und bis zu 1 TB

Für die Premium-Farbe hat sich Apple bei der diesjährigen Pro-Generation nach „Midnight Green“ (beim iPhone 11 Pro) und „Pacific Blue“ (beim iPhone 12) in diesem Herbst für „Sierra Blue“ entschieden. Damit ist das neue Modell in Graphit, Gold, Silber und in Sierrablau erhältlich.

Für Differenzierung in der Profiklasse sorgt auch in diesem Jahr wieder ein deutlich kraftvolleres Kamera-Modul. Mit bis zu 92 % mehr Lichtaufnahme, schnelleren Verschlusszeiten und einer verbesserten Telefoto-Linse mit einem optischen Zoom von 3x . Neu ist zudem die Unterstützung von Makrofotos, die Detail-Bilder und Nahaufnahmen aus Entfernungen von gerade mal 2,5 cm möglich machen soll.

Ebenso steht fest, was das Herz der neuen Geräte sein wird (gleichfalls ein sicherer Wetteinsatz): Der A15 Bionic-Chip bringt es auf beachtliche 6 Kerne und eine um 50% schnellere Grafik-Performance und unterscheidet sich wie schon im letzten Jahr nicht von dem zentralen Logikbaustein, der seinen Dienst in den günstigeren iPhone 13-Modellen verrichtet.

