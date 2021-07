Amazon Alexa jetzt als Widget auf dem Home-Bildschirm

Das neue Alexa-Widget für den Home-Bildschirm soll die Möglichkeit bieten, die Amazon-Sprachassistentin schnell und ohne Umwege auch auf dem iPhone zu starten. Amazon bietet die Alexa-Sprachsteuerung schon seit geraumer Zeit in seine App integriert an. Mit dem neuen Widget genügt nun ein Fingertipp auf den Home-Bildschirm, um die Spracheingabe zu aktiveren.

Insert

You are going to send email to