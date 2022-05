iOS 15.6: Apple läutet die zweite Beta-Runde für Entwickler ein

Knapp zwei Wochen hat sich Apple seit der Veröffentlichung der ersten Testversion von iOS 15.6 Zeit gelassen, jetzt steht die iOS 15.6 Beta 2 für Entwickler zum Download bereit. Mit einer Freigabe auch für Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm rechnen wir in Kürze.

Wenn ihr auf neue Funktionen aus seid, könnt ihr euch das Warten auf iOS 15.6 wohl sowieso sparen. Schon im Zusammenhang mit der ersten Beta-Version des kommenden Updates wurden keine nennenswerten Neuerungen gesichtet, vielmehr dürfte es sich hier um schlichte Produktpflege seitens Apple in Form von Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen handeln.

Die neue Testversion von iOS 15.6 begleitend hat Apple auch entsprechende Vorabversionen von iPadOS 15.6 und watchOS 8.7 sowie macOS Monterey 12.5 und eine neue HomePod-Software mit der Versionsnummer 15.6 für Entwickler bereitgestellt.

Erste Details zu iOS 16 am Montag

So richtig spannend wird es dann in der nächsten Woche. Am Montag Abend wird uns Apple im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Entwicklerkonferenz WWDC 2022 die kommenden großen Updates für seine Betriebssysteme präsentieren. In Verbindung mit dem ersten Ausblick auf iOS 16 und macOS 13 erwarten wir auch die zeitnahe Freigabe der ersten Testversionen für Entwickler.

Wer die kommenden Updates bereits frühzeitig im Rahmen von Apples öffentlichem Beta-Programm ausprobieren will, muss sich in diesem Jahr vermutlich jedoch länger als sonst üblich gedulden. Normalerweise startet der „Test für alle“ bereits mit der zweiten Beta-Version für Entwickler, diesmal – so die Gerüchte – plane Apple aber erst einen Start der öffentlichen Beta-Tests zusammen mit der dritten Beta-Version für Entwickler, die aller Voraussicht nach erst Anfang Juli erscheinen wird.

Die Apple-Veranstaltung am Montag könnt ihr euch übrigens wieder live zu Gemüte führen. Wie in den vergangenen Jahren wird es auch diesmal wieder einen Livestream über die Apple-Webseite oder direkt auf YouTube geben. Beginn ist um 19 Uhr unserer Zeit.