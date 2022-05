Luftqualität: Smart Air Quality Monitor und HomeKit-Alternativen im Angebot

Amazon bietet seinen seit Jahresbeginn erhältlichen Smart Air Quality Monitor wieder mit nennenswertem Preisnachlass an. Statt regulär 79,99 Euro ist das Gerät aktuell für 62,99 Euro erhältlich.

Nachdem der Leistungsumfang des Multi-Sensors beim Produktstart noch stark begrenzt zwar, hat Amazon hier vergangenen Monat nachgelegt und die Möglichkeit ergänzt, neben der aktuellen Temperatur auch die vom Smart Air Quality Monitor gemessenen Luftqualitätswerte in Alexa-Routinen verwenden.

Alles in allem erfasst der Luftqualitätssensor von Amazon sechs verschiedene Raumluftwerte. Neben der Temperatur werden auch die aktuelle Luftfeuchtigkeit und Luftqualität sowie die Anteile an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Feinstaub und Kohlenmonoxid gemessen. Die Ergebnisse lassen sich über Echo-Geräte per Sprachbefehl abrufen oder werden in der Alexa-App angezeigt. Über die Alexa-App lassen sich diese Messwerte dann auch in Routinen einbinden, um beispielsweise mit Alexa kompatible Luftbefeuchter oder Luftreiniger zu regeln.

Die feste Einbindung in die Alexa-App macht klar, dass sich die Anschaffung eigentlich nur dann lohnt, wenn man auch sonst Geräte aus dem Alexa-Umfeld verwendet, darunter auch ein Echo mit oder ohne Bildschirm für die komfortable Abfrage der Werte oder die Anzeige von automatisierten Warnmeldungen.

Netatmo und Eve Room als HomeKit-Alternativen

Für Anwender, die Amazon den Rücken kehren und stattdessen auf Apple HomeKit setzen, bieten sich Geräte wie die ebenfalls aktuell im Preis reduzierte, für 116 Euro erhältliche Netatmo Wetterstation als Alternative an. Hier sind jeweils ein Sensormodul für den Innen- und den Außenbereich im Kaufpreis enthalten und man erhält zusätzlich zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch Luftqualitätsmesswerte für den Innenraum. Eine Ecke teurer gibt es aktuell auch den Innensensor Eve Room zum Sonderpreis von 82 Euro, der neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch Angaben zur Schadstoffkonzentration im Innenraum liefert.