iOS 15.4: Workaround für Siri-Jalousiesteuerung und Zeitumstellungsfehler

Wenngleich dergleichen im Gegensatz zu den in früheren Jahren in Verbindung mit der Zeitumstellung mehrfach aufgetretenen Funktionsstörungen beim Wecker nicht dramatisch ist und auch keine direkte Auswirkungen hat, würde man sich wünschen, dass ein Anbieter wie Apple regelmäßige Ereignisse wie die zweimal im Jahr stattfindende Zeitumstellung routiniert und fehlerfrei bewältigt.

Im Moment stimmt es bei Apple in der Tat an vielen Ecken und Enden nicht, sowohl unter iOS als auch macOS sehen sich Nutzer mit eindeutig zu vielen Fehlern und Schlampereien konfrontiert. Letztes Beispiel ist eine Einsendung von ifun.de-Leser Simon, dem ein offensichtlich mit der Zeitumstellung zusammenhängender Fehler in der Batterie-Auswertung von iOS aufgefallen ist. In der Tabelle zur Batterienutzung hat die vergangene Woche nur sechs Tage, weil hier entweder der Samstag oder der Sonntag schlicht und einfach unter den Tisch gefallen sind.

Abhilfe kann in diesem Zusammenhang allerdings die Verwendung des Begriffs „Position“ schaffen. Wie ifun.de-Leser Klaus schreibt, führen Befehle wie „Hey Siri, Wohnzimmer Fenster Position 70 Prozent“ oder „Hey Siri öffne die Rollladen Position“ zum Erfolg. Als weiterer Workaround hat ja schon vor zwei Wochen die Option die Runde gemacht, die Befehle in Automationen einzubinden.

