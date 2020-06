iOS 14: Warnmeldung weist auf Auslesen der Zwischenablage hin

Ein Artikel der Entwickler Talal Haj Bakry und Tommy Mysk brachte den Stein bereits Anfang März ins Rollen. iPhone-Apps können bei ihrer Verwendung auf den Inhalt der Zwischenablage zugreifen und dabei unbemerkt teils auch auf sensible Daten lesen. Apple hat mittlerweile auf diese Kritik reagiert, iOS 14 zeigt entsprechende Warnmeldungen an. Der neue Sicherheitsmechanismus trägt auch schon erste Früchte und erste Entwickler sehen sich bereits im Vorfeld gezwungen, etwas an dieser Praxis zu ändern.

iOS 14 legt die bislang versteckten Hintergrundprozesse durch die Anzeige einer entsprechenden Warnmeldung offen. Auf das erste Feedback früher Beta-Tester hin haben die TikTok-Entwickler sich nun gezwungen gesehen, diese Fehlfunktion zu korrigieren. In der aktuellen TikTok-App findet die Abfrage nicht mehr statt und es ist davon auszugehen, dass die Entwickler weiterer Apps diesem Beispiel folgen, oder die Gründe für den Zugriff nachvollziehbar erklären.

Wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass mit diesem Vorgang nicht zwingend zweifelhafte Interessen verbunden sein müssen. Es ist zumindest denkbar, dass Entwickler die Funktion „blind“ oder mit dem Hintergedanke an eine bessere Nutzererfahrung implementiert haben. Wichtig für eine umfassende Analyse wäre somit auch, wie die App selbst mit diesen Informationen verfährt.

Mit Blick auf die Tatsache, dass Apple den Inhalt der Zwischenablage auch über iCloud zwischen den Geräten überträgt, könnte die Tatsache prekärer sein, als zunächst gedacht. Der Hinweis darf somit zunächst als willkommene Erweiterung zur Verbesserung der Gerätesicherheit gesehen werden. Das Video unten macht deutlich, in welchem Ausmaß die Inhalte der Zwischenablage derzeit noch zwischen den Apps ausgetauscht werden.