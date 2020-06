Deutsche Corona-App in 10 weiteren Ländern erhältlich

Heute früh wurde die Tatsache, dass die deutsche Corona-Warn-App nur im deutschen App Store verfügbar ist, von unseren Lesern teils noch kritisiert. Jetzt kündigt die Bundesregierung eine Lockerung dieser Bestimmung an. Ab sofort lässt sich die App in zehn weiteren Ländern laden.

Die Corona-Warn-App ist jetzt auch in den App Stores in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark, Rumänien und Bulgarien erhältlich. Weitere Länder sollen folgen, wobei die Freigabe auf Basis von Einzelfallprüfungen durch das Robert-Koch-Institut erfolgt. Man habe das Ziel, die Anwendung in so vielen Ländern wie möglich verfügbar zu machen.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass unseres Wissens keine Daten zwischen dein einzelnen Ländern ausgetauscht werden. Die App zielt somit weiter auf Menschen, die sich dauerhaft oder zumindest die meiste Zeit in der Bundesrepublik aufhalten.