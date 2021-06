Laut Apple gibt es für das jetzt bereitgestellte Beta-Software-Update keine neuen Versionshinweise .In den USA berichten einzelne Nutzer von der Anzeige eines SIM-Fehlers nach dem Aufspielen der aktuellen Testversion, ähnliche Berichte aus Deutschland haben uns bislang allerdings nicht erreicht, was uns von einem Provider-spezifischen Problem in Übersee ausgehen lässt.

Grundsätzlich darf an dieser Stelle noch mal angemerkt werden, dass wir bislang erst eine 7 in den Punkt-Updates der bislang ausgegebenen iOS-Versionen ausmachen konnten. iOS 13.7 im vergangenen Jahr. Zuvor war es schon eine Ausnahme, wenn es die jeweils aktuelle iOS-Software auf eine 4 hinter dem ersten Punkt der Versionsnummer brachte. Dies war mit iOS 8 das erste Mal der Fall .

Die iOS-Ausgabe 14.7 scheint auf die Bereitstellung neuer Funktionen weitgehend zu verzichten. Zwar hatten sich in Beta 1 kurze Zeit neue HomePod-Timer in der Home-App blicken lassen, diese wurde von Apple zur Ausgabe der öffentlichen Vorabversion jedoch wieder entfernt und warten derzeit noch auf ihre Freigabe.

Seltene 7 in der Versionsnummer iOS 14.7 und watchOS 7.6: Apple arbeitet am letzten iOS 14-Update

