HomeRun 2: Modulare HomeKit-Fernbedienung für iPhone und Watch

Die Komplikationen auf der Apple Watch können in Abhängigkeit von der aktuellen Tageszeit definiert werden, was etwa dafür sorgen kann, dass morgens der Lichtschalter und Abends die TV-Szene angezeigt wird.

In der neuen iPhone-App lassen sich die Schaltelemente dafür in sogenannten Grids arrangieren und ganz dem persönlichen Geschmack folgend, einfärben, mit Symbolen versehen und in bestimmte Größen zwängen.

Die App, die Pearce als „labour of love“ beschreibt, ermöglicht ihren Anwendern individuelle Schalter für ihnen wichtige HomeKit-Geräte zu erstellen, die sich als Widgets auf dem iPhone oder als Komplikationen auf der Apple Watch ablegen lassen und so immer erreichbar sein sollen.

HomeRun 2 ist eine konfigurierbare, modular aufgebaute Fernbedienung für den eigenen HomeKit-Gerätepark und buhlt mit einem selbstbewussten Preismodell um die Gunst der Nutzer. So bietet sich die neue App wahlweise zum Einmalkauf für 21,99 Euro oder alternativ im Jahres-Abo für 4,99 Euro an.

