iOS 14.5: Batteriezustandsanzeige beim iPhone 11 wird neu kalibriert

Bereits zu Monatsbeginn hatte Apple angekündigt , dass iOS 14.5 beim iPhone 11 einen potenziellen Fehler im Zusammenhang mit den Informationen zum Akku-Zustand korrigiert. Mit der gestrigen Freigabe des neuen Betriebssystems wurde nun die sogenannte „Rekalibrierung des Batteriezustandsberichts“ auf den entsprechenden Geräten angestoßen.

Betroffen sind die iPhone-Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Auf diesen Geräten bekommt ihr in den Einstellungen im Bereich „Batterie“ jetzt den Hinweis angezeigt, dass die Rekalibrierung der maximalen Batteriekapazität im Gange ist. Dieser Vorgang findet in Anbindung an die regulären Ladezyklen des Geräts statt und kann durchaus mehrere Wochen dauern.

Änderungen werden nicht bemerkbar sein

Apple dämpft damit verbunden mögliche überschwängliche Vorfreude bereits im Vorfeld und teilt mit, dass sich die Höchstleistungsfähigkeit der Geräte zwar ändern könne, die meisten Benutzer dies allerdings nicht bemerken werden. Wer Interesse hat, kann sich die jetzt angezeigte maximale Kapazität notieren, um sie dann mit dem im Anschuss an die Kalibrierung angezeigten, neuen Wert zu vergleichen.

Der iPhone-Hersteller betont im Zusammenhang mit der Maßnahme, dass eventuelle Ungenauigkeiten im Batteriezustandsbericht und korrigierte Zahlen in der Kapazitätsanzeige nicht mit einem tatsächlichen Problem den Zustand der iPhone-Akkus betreffend gleichzusetzen sind. Offenbar haben Fehler im Berechnungsverfahren zu einer entsprechenden Anzeige geführt.

Hintergrund der Aktion ist wohl die Tatsache, dass Nutzern in der Vergangenheit teils irrtümlich eine Meldung über einen verschlechterten Batteriezustand angezeigt wurde. Dieser Fehler soll nach Abschluss der Kalibrierung ausgeräumt sein. Apple rät Nutzern generell, den Abschluss des Vorgangs abzuwarten, bevor sie einen Servicepartner wegen eines möglicherweise schlechten Akkus kontaktieren. Die in Zukunft angezeigten Meldungen sollten verlässlicher sein.