Apples Clips-App jetzt mit LiDAR-Unterstützung

Apple hat seine Video-App Clips um eine Reihe von AR-Funktionen erweitert. Mit der neu verfügbaren Version 3.1 können Besitzer der iPhone-12-Pro-Modelle oder eines iPad Pro ab dem Modelljahr 2020 in Verbindung mit dem in diese Apple-Geräte integrierten LiDAR-Scanner besondere Effekte erzielen.

Der LiDAR-Scanner ermöglicht es, verschiedene in der Clips-App verfügbare Effekte realistisch auf die persönliche Umgebung auszuweiten. Die Konturen des umgebenden Raumes werden mithilfe des Sensors exakt vermessen, in der Folge können darin sieben verschiedene, interaktive AR-Umgebungen platziert und als Basis für eigene Clips-Kompositionen verwendet werden. Apple bietet hier beispielsweise Bänder aus Regenbogenlicht, Konfettisalven, Sternenstaub oder einen pulsierenden Dancefloor an.

In die so erstellten AR-Umgebungen können Personen filmisch integriert werden. Wie von Clips gewohnt lassen sich diese Beiträge mithilfe von Textetiketten, Stickern und Emojis weiter personalisieren.

Apple hat darüber hinaus die iPad-Version der Clips-App um die Möglichkeit erweitert, bei Verwendung eines zweiten Bildschirms in der gespiegelten Ansicht zwischen der alleinigen Anzeige des Videos und der gesamten Benutzeroberfläche wechseln.