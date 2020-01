iOS 13: Schnell zum Seitenende springen

ifun.de-Leser Helmut hat uns einen guten Tipp zukommen lassen, den wir direkt an euch weiterreichen wollen. Mit zwei einfachen Finger-Gesten könnte ihr unter iOS 13 schnell an das Ende (langer) Webseiten springen.

Das Feature ergänzt die Funktion „zum Seitenanfang springen“, die sich schon seit Ewigkeiten durch die kurze Berührung der iPhone-Statusleiste aktivieren lässt, und ist Teil des neuen Scroll-Verhaltens, über das ifun.de bereits im Oktober berichtet.

Zur Erinnerung: Wenn ihr den Finger auf den kleinen, am rechten Bildschirmrand von iPhone oder iPad angezeigten Scrollbalken legt, wird dieser einen Tick breiter und ihr könnt den Bildschirminhalt dann direkt über den Scrollbalken bewegen, anstatt die ganze Seite mit Wischbewegungen nach oben oder unten zu verschieben.

Auf Geräten mit Haptic Touch (iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max) wird die Funktion nach dem Auflegen des Fingers zudem durch kurzes spürbares Feedback angezeigt.

Worauf Helmut nun noch mal gesondert hinweist: Der Scrollbalken reagiert auf ein „schnelles Anstoßen“ und bringt euch im Bruchteil einer Sekunde auch an das Ende der längsten Webseite:

Hallo ifun Team! Ich weiß nicht ob ihr den Trick schon kennt aber mir ist seit einiger Zeit (iOS 13?) aufgefallen, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt rasch ans Ende einer Seite zu scrollen. Den Tap im oberen Bereich für die Rückkehr and den Seitenanfang gibt es ja schon „immer“. Genauso was hab ich gesucht um and Seitenende zu kommen und das gibt es jetzt: man scrollt die Seite ein wenig so dass der Scrollbalken erscheint.

Auf den macht man dann einen Long-press, was mit einem haptischen Feedback quittiert wird. Dann einfach einen Flick nach unten und die Seite wird rasch and Seitenende gescrollt. Das gleiche funktioniert auch nach oben, was oft hilft wenn am oberen Bildrand andere aktive Elemente vorhanden sind.