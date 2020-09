iOS 13.7 ist da: Update macht Corona-Apps langfristig überflüssig

Mit der jetzt verfügbaren Software-Aktualisierung auf iOS 13.7 gibt Apple die voraussichtlich letzte Version von iOS 13 frei, bevor im Herbst Version 14 des mobilen Betriebssystems ausgerollt wird.

Das nunmehr 18. Update der außergewöhnlich fehleranfälligen Betriebssystemversion kümmert sich jedoch nicht nur um Fehlerbehebungen, sondern führt mit dem System-Modul „Exposure Notifications Express“ eine neue Funktion in dem von Apple und Google zusammen entwickelten Grundgerüst zur Kontaktverfolgung ein, auf dessen Basis die deutsche Corona-Warn-App und vergleichbare Applikationen anderer Länder bislang untereinander kommunizieren.

„Exposure Notifications Express“

Die Erweiterung macht lokale Corona-Warn-Apps quasi überflüssig und verlagert die komplette Abwicklung der Kontakt-Nachverfolgungen in die Hände von Gesundheitsbehörden und Betriebssystem – ifun.de berichtet.

Dieses wird Anwender in teilnehmenden Regionen fortan proaktiv fragen, ob diese bei Kontakt-Verdachtsfällen aufmerksam gemacht werden wollen und kann über selbige bei ausgestelltem Einverständnis anschließend benachrichtigen, ohne dass eine gesonderte App geladen werden muss.

Das neue System setzt die Teilnahme lokaler Gesundheitsbehörden voraus und soll sich auch parallele zu bereits installierten Corona-Warn-Apps nutzen lassen.

Startschuss in den USA

In einem ersten Schritt, so Apple gegenüber US-Medienvertretern, wird das Modul „Exposure Notifications Express“ in den USA freigegeben und soll hier vorerst nur in DC, Maryland, Nevada und Virginia angeboten werden.

Natürlich bringt iOS 13.7 abermals Fehlerbehebungen für die vor knappen drei Wochen freigegebenen Version 13.6.1 mit und schließt das laufende Entwicklungsjahr mit einem Rekord an sogenannten „Punkt-Aktualisierungen“ ab. Während frühere iOS Versionen nur selten bis zu ihren .4er-Versionen kamen – zu den Ausnahmen zählen hier iOS 8, iOS 11 und iOS 12 – überrundet Apple diese Marke nun fast und liefert mit iOS 13.7 die größte Versionsnummer in der iOS-Geschichte ab.

Im Beipackzettel schreibt Apple: