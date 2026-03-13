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Mit Apple-Home-Unterstützung für unter 30 Euro

Eufy reduziert Indoor-Kameras und Babyphone auf neue Tiefstpreise
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Die Anker-Marke Eufy beteiligt sich an den aktuellen Frühlingsangeboten bei Amazon und senkt die Preise mehrerer Indoor-Überwachungskameras deutlich. Drei Modelle der Reihe werden derzeit so günstig angeboten wie selbst beim letzten Prime Day nicht.

Eufy Security Kamera

Zusätzlich ist auch das erst im Dezember vorgestellte Babyphone C10 erstmals deutlich reduziert erhältlich.

Lokale Speicherung ohne verpflichtende Cloud

Die Indoor-Kameras von Eufy lassen sich ohne kostenpflichtige Cloud-Abonnements nutzen. Videoaufnahmen können lokal auf einer microSD-Karte oder auf Speicher im eigenen Heimnetzwerk abgelegt werden. Über die Eufy-Applikation ist der Zugriff auf Livebilder möglich. Bei erkannten Bewegungen lassen sich Push-Benachrichtigungen auslösen. Zusätzlich steht eine Zwei-Wege-Audiofunktion bereit, mit der Nutzer über die Kamera kommunizieren können.

Eufy App 1

Die E220 unterstützt zudem Apple Home und lässt sich dadurch in bestehende HomeKit-Konfigurationen einbinden. Für viele Anwender ist vor allem die lokale Speicherung ein Argument, da Aufnahmen das Heimnetzwerk nicht zwingend verlassen müssen.

Drei Kameramodelle deutlich günstiger

Am günstigsten ist derzeit die Indoor Cam C220, die aktuell für 25,99 Euro angeboten wird. Sie nimmt Videos in 1080p auf und lässt sich per Motor schwenken und neigen. Ein Privatsphärenmodus sorgt dafür, dass sich das Objektiv mechanisch wegdreht und so keine Aufnahmen mehr erstellt werden.

Produkthinweis
eufy Indoor Cam C220, 2K Überwachungskamera Innen, 360° Schwenk-/Neigefunktion, Indoor-Kamera mit WLAN, KI für... 25,99 EUR 39,99 EUR

Die Indoor Cam E220 ist kompatibel mit Apple Home wird momentan für 29,99 Euro angeboten. Sie zeichnet Videos mit 2K-Auflösung auf und deckt dank Schwenk- und Neigefunktion einen großen Bereich ab. Funktionen wie Nachtsicht, Personen- und Haustiererkennung sowie eine integrierte Gegensprechfunktion gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Produkthinweis
eufy Security Indoor Cam E220, 2K Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar, Kameraüberwachung Innen, mit Nachtsicht... 29,99 EUR 44,90 EUR

Als technisch umfangreicheres Modell positioniert sich die Indoor Cam S350, die derzeit für 79 Euro erhältlich ist. Sie kombiniert ein Weitwinkel- mit einem Teleobjektiv und ermöglicht Aufnahmen mit 4K-Auflösung. Ein Hybridzoom sowie KI-gestützte Bewegungserkennung sollen dabei helfen, relevante Ereignisse gezielter zu erkennen.

Produkthinweis
eufy Security Indoor Cam S350, Dual Kameras, 4K, Überwachungskamera innen mit 8× Zoom und 360° PTZ, K.I, Dual-Band... 79,99 EUR 129,99 EUR

Auch Dual-Babyphone C10 erstmals reduziert

Neben den Indoor-Kameras ist auch das Babyphone C10 erstmals deutlich günstiger erhältlich. Das Modell war im Dezember ursprünglich für 139 Euro gestartet und kostet aktuell rund 89 Euro. Die Kamera bietet eine 2K-Auflösung, eine Schwenk- und Neigefunktion sowie einen vierfachen Zoom. Nutzer können das System sowohl über den mitgelieferten Monitor als auch über die App verwenden.

Babyphone C10

Der Monitor verfügt über ein 4,5-Zoll-Display und arbeitet mit eigenem Akku. Die Kamera selbst wird dauerhaft per USB-C mit Strom versorgt.

Sensoren erkennen Bewegungen, Geräusche und Temperaturveränderungen. Ein Privatsphärenmodus sorgt dafür, dass sich die Kamera bei Bedarf automatisch wegdreht und die Übertragung stoppt.

Produkthinweis
eufy Babyphone C10 mit 2K HD Kamera, 4,5" Display, Schwenk‑Neige‑Funktion, 4× Zoom, Nachtsicht... 89,00 EUR 139,99 EUR

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13. März 2026 um 17:36 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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