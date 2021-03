Instagram-Studie: Riesiger Umschlagplatz für falsches Apple-Zubehör

Das PDF-Dokument mit der Überschrift „Instagram als Großhändler für gefälschte Apple-Produkte“ (Download) bringt es auf fast 50 Seiten und zeichnet ein vernichtendes Bild, was das Foto-Portal als Marktplatz für Apple-Accessoires betrifft.

Diese werden bei der Facebook-Tochter nämlich in Massen umgesetzt, bestehen aber fast ausschließlich aus zwielichtigen Nachbauten, die nicht nur die versprochenen Funktionen, Apples Qualität und Garantie vermissen lassen, sondern auch durchaus ernstzunehmende Sicherheitsrisiken mit sich führen.

Wholesalers based in China are using Instagram ($FB) to sell fake @Apple products: AirPods,Chargers, Cable, spareparts.

These organizations are targeting tens of thousand of sellers,repair shops on Instagram.

Our new report: https://t.co/2gNoaWbjUC

Tl;Dr: Don't buy on IG 👎 pic.twitter.com/T9ZjU1yJDo

— Andrea Stroppa 🇮🇹🐉 (@Andst7) March 16, 2021