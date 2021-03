Nreal Light: Telekom verkauft erste Mixed-Reality-Brille

Als erster europäischer Netzbetreiber startet die Telekom heute den Vorverkauf der Mixed-Reality-Brille Nreal Light und setzt damit eine erste Kostenmarke, mit der sich folgende Kategorie-Konkurrenten von Apple und anderen Herstellern vergleichen lassen müssen.

Die Nreal Light wird für 799 Euro in den deutschen Markt starten, setzt zum Einsatz jedoch ein kompatibles Smartphone voraus. Und davon gibt es derzeit genau eins – allerdings ohne Apfel-Logo auf der Rückseite.

OPPO-Handy zwingend erforderlich

So müssen Interessenten das ab morgen verfügbare OPPO Find X3 Pro erwerben um die Mixed-Reality-Brille nutzen zu können und dafür mindestens 1.149 Euro ausgeben. Ist die Handy-Voraussetzung erfüllt, darf die Order nach vorheriger Registrierung bei der neuen „Telekom-Innovationsplattform“ INITIATE abgegeben werden. Die regulären Telekom-Shops soll die neue Brille erst im kommenden Monat erreichen.

Laut Wolfgang Gröning, bei der Telekom als Vice President XR + Immersion aktiv, wird die Telekom mit der Nreal Light eine neue Endgerätekategorie auf dem europäischen Markt eröffnen.

Mit der Nreal Light debütiert hier dann eine 106 Gramm schwere Brille, die die Zusatzinhalte mit einer Auflösung von 1080p pro Auge darstellt und sowohl zwei Mikrofone als auch zwei „Raumklang-Lautsprecher“ integriert.



Für den Betrieb muss die Mixed-Reality-Brille allerdings per USB-C-Kabel mit dem OPPO Find X3 Pro verbunden werden. Dieses soll in der Anfangsphase auch die Bedienung der Brille übernehmen, die die „intuitive Gestensteuerung“ erst nachträglich per Software-Update erlernen soll. Anfangs muss das OPPO-Handy als virtueller Laserpointer verwendet werden um in den Anwendungen der Mixed-Reality-Brille zu navigieren.

Neue Telekom-Plattform INITIATE

Auf der neuen Telekom-Plattform INITIATE will der Netzbetreiber fortan Lösungen und Produkte anbieten, die „den Alltag erleichtert, unser Leben bereichert und Menschen verbindet“ und wird hier auch Crowdfunding-Projekte anbieten.