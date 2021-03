Replace Plastic: iPhone-App gegen Verpackungsmüll

Im Jahr 2019, also noch vor der Pandemie, verursachte der durchschnittliche deutsche Verbraucher knapp 40 Kilo Verpackungsmüll. Auf die gesamte Bundesrepublik verteilt kamen so 6,3 Millionen Tonnen Kunststoff und Plastik-Abfälle zusammen, die zum großen Teil von Umverpackungen stammen, die durchaus auch durch umweltschonendere Alternativen ersetzt werden könnten.

Bild: Küste gegen Plastik e.V.

Da die Joghurt- und Snack-Tomaten-Becher, die Trinkflaschen und Folienverpackungen immer wieder auch im Meer landen, sind diese auf den Radar des gemeinnützigen Vereins „Küste gegen Plastik“ gerückt. Dieser setzt sich seit mehreren Jahren für die Förderung des Naturschutzes und des Küstenschutzes ein und bietet mit Replace Plastic eine iPhone-Applikation an, die Verbraucher dabei unterstützen will, den Unternehmen auf die Finger zu klopfen.

Replace Plastic kontaktiert Hersteller

Mit Hilfe der Replace Plastic-App lassen sich die Barcodes von Produkten mit besonders viel Verpackungsmüll einscannen, um den Hersteller anschließend do bequem wie möglich darauf hinzuweisen, dass man sich als Verbraucher eine weniger müllverursachende Verpackung wünscht. Kommen 20 Scans zu einem Produkt zusammen, wird der Hersteller des Produktes kontaktiert.

Der Verein „Küste gegen Plastik“ will so das immer wieder vorgetragene Industrie-Argument „Der Verbraucher will es so.“ entschärfen und aufzeigen, dass es mehr als genug Verbraucher gibt, die sich weniger Verpackung bzw. den weitgehenden Verzicht auf Kunststoff wünschen.

Das ARD-Magazin MARKT hat der Replace Plastic-Applikation in der jüngsten Ausgabe einen Kurzbeitrag gewidmet, den wir im Artikel eingebettet haben.

Wie effektiv die Replace Plastic-Applikation ist, dürfte sich von Hersteller zu Hersteller dramatisch unterscheiden. Schön ist, dass Verbraucher die sich über den Müllanteil ausgewählter Produkte ärgern mit ihr eine einfache Möglichkeit haben aktiv zu werden.