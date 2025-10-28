Kompakte Bauweise und neue Sensoren
Insta360 X4 Air: Ultraleichte 360-Grad-Kamera mit 8K-Auflösung vorgestellt
Mit der X4 Air erweitert Insta360 die (unserer Meinung nach hervorragenden) Rundum-Kameras um ein besonders leichtes Modell für 360-Grad-Aufnahmen. Die neue Kamera bringt ein Gewicht von lediglich 165 Gramm auf die Waage und richtet sich an Nutzer, die ihren Alltag ohne aufwändiges Setup dokumentieren möchten.
Trotz der kompakten Bauform erlaubt die X4 Air Videoaufnahmen in 8K-Auflösung und nutzt dazu zwei 1/1.8-Zoll-Sensoren, die laut Hersteller eine verbesserte Detailtiefe und natürliche Farbwiedergabe ermöglichen sollen.
Wasserdicht, App-gesteuert mit Active HDR
Zu den zentralen technischen Neuerungen gehört die AdaptiveTone-Funktion, ein algorithmengesteuertes Belichtungssystem, das die Lichtverhältnisse beider Objektive separat analysiert und dadurch Helligkeit und Farben im gesamten Bild automatisch anpasst. Auch die Active HDR-Funktion wurde erweitert und ist nun bis zu einer Auflösung von 8K bei 30 Bildern pro Sekunde verfügbar. Zusätzlich sorgt ein optimierter Nachtmodus für bessere Ergebnisse bei schwachem Licht.
Die Kamera ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 Metern und verfügt über austauschbare Objektivabdeckungen mit verbesserter Beschichtung. Diese sollen die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Stöße im Vergleich zum Vorgängermodell erhöhen.
Intelligente Bedienung und einfache Nachbearbeitung
Für die Steuerung setzt Insta360 auf eine Kombination aus Gesten-, Sprach- und Bewegungserkennung. Nutzer können die Kamera etwa durch eine Handbewegung auslösen oder durch Drehen des Selfie-Sticks eine Aufnahme starten. Die Kamera erkennt Gesichter automatisch und passt Helligkeit und Farbgebung für natürliche Hauttöne an. Auch der Wechsel zwischen flacher Videoaufnahme und vollständiger 360-Grad-Aufzeichnung erfolgt auf Wunsch automatisch.
Das im Lieferumfang enthaltene Softwarepaket ermöglicht eine zügige Nachbearbeitung direkt auf dem Smartphone. Die begleitende App bietet KI-gestützte Werkzeuge wie Auto Edit und AI Frame, mit denen sich Inhalte schnell schneiden und teilen lassen. Dabei werden Übergänge gesetzt, passende Musik unterlegt und Highlight-Szenen erkannt. Die tiefe iOS-Integration erlaubt zudem das Einbinden von Bewegungs- und Standortdaten in das Videomaterial.
Insta360 X4 Air: Die wichtigsten Eckdaten
- Gewicht: 165 g
- Abmessungen: 46 × 113,8 × 37 mm
- Sensorgröße: 1/1.8″
- Blende: F1.95
- Videoauflösung 360°: bis zu 8K (7680×3840) bei 30 fps
- Fotoauflösung: ca. 29 MP (7680×3840)
- Stromversorgung: 2010 mAh Akku
- Ladezeit: 100 % in ca. 57 Minuten (9V 2A)
- Laufzeit: bis zu 88 Minuten bei 8K30fps
- Speicherkarte: UHS-I V30 SD-Karten, max. 1 TB
- Wasserdicht: bis zu 15 Meter
- Anschlüsse: USB-C 3.0, 1/4″-Gewinde, Quick-Release-Halterung
- Stabilisierung: FlowState & 360° Horizon Lock
- Konnektivität: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2
Die Insta360 X4 Air ist ab heute in den Farben Graphite Black und Arctic White erhältlich. Die Standardversion kostet 399 Euro. Die erweiterte Starter-Variante inklusive Zubehör liegt bei 429 Euro. Zum Vergleich: die reguläre Insta360 X4 wird aktuell für 475,99 Euro verkauft.
Habe noch ne x5 zum Verkauf, geiles Ding aber viel zu viel Arbeit in der Nachbearbeitung
Da sagste was. Hab aus USA fast 500 GB mitgebracht. 5 Min. Material brauchen ca. 30 Min. für den Rohschnitt (Perspektiven-Wahl). Unmenschlich. KI ist hier trotz vielen Versprechungen noch keine Hilfe (Schnitt/Gegenschnitt) etc.
Was erwartest Du? Nach wie vor gilt: 1 Minute Endformat sind (mindestens) 1 Stunde Vorarbeit. AI/KI hilft Dir da überhaupt nichts …
Und wo ist das Problem? 30 minuten für 5 minuten, mach mal ein anständiges Video, da hockt man mehrere Stunden dran, wenn man nicht 0815 Schnitte. Aneinander schieben will.
Wenn die nicht immer so teuer wären :D
So zum Spaß und ab und zu mal nutzen
Wäre doch schön wenn die neuen mal den Gebrauchtmarktpreis bisschen drücken würden, aber der ist für jemanden der so eine Kamera nur mal zum rumspielen haben will doch recht stabil, leider
Was ist denn der Unterschied von X4 zu X4Air? Ist das Air dann auch in irgendwas in den Funktionen beschnitten was das normale X4 kann)?
Das würde mich aber auch interessieren. Ich Steck noch nicht so tief in dem Thema drin. Ein Vergleich wäre wirklich hilfreich.
Auf der Internetseite kann man die Daten sehr gut vergleichen :)
Auf der normale Internetseite wird der normale X4 nicht mehr gelistet. Also kein Vergleich möglich.
Ist das eine Alternative zu einer GoPro – oder ist das ein Unterschied?
Kommt drauf an, ob du eine GoPro mit 360 Funktion meinst oder eine flache. Der Unterschied zwischen 360 Kameras und Action cams die flach aufnehmen ist, dass du bei Ersterem dir beim Aufnehmen keinerlei Gedanken machst über Perspektive oder Ähnliches. Du hältst das Ding einfach nur hin. Es ist eh immer alles drauf. Der Aufwand kommt dann bei der Nachbearbeitung. Das kann recht viel sein.
Das mit der Nachbearbeitung ist aber auch Übungssache. Ich bekomme das mittlerweile recht schnell hin.
Mit der X5 benutze ich sogar manchmal nur den KI-Schnitt. Je nach Anspruch ist dann das Ergebnis dann aber nicht ausreichend.
Man sollte den manuellen Schnitt – und damit das Keyframing eher als kreativen Schritt, und weniger als notwendiges Übel betrachten ;D
Weiß jemand von Euch, ob es 360 Grad Action Cams gibt, welch auch im Webcam Modus 360 Grad Rundumsicht anbieten? Vergleichbar zB mit einer Meeting Owl? Wäre genial!!
Die Meeting Owl finde ich auch sehr gut :)))
Auch hier : kann man sie nicht „light“ oder so nennen, muss jeder immer die Apple Namensgebung aufgreifen. Nicht mal hier gibt man sich kreativ