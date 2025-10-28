Insta360 X4 Air: Ultraleichte 360-Grad-Kamera mit 8K-Auflösung vorgestellt

Mit der X4 Air erweitert Insta360 die (unserer Meinung nach hervorragenden) Rundum-Kameras um ein besonders leichtes Modell für 360-Grad-Aufnahmen. Die neue Kamera bringt ein Gewicht von lediglich 165 Gramm auf die Waage und richtet sich an Nutzer, die ihren Alltag ohne aufwändiges Setup dokumentieren möchten.

Trotz der kompakten Bauform erlaubt die X4 Air Videoaufnahmen in 8K-Auflösung und nutzt dazu zwei 1/1.8-Zoll-Sensoren, die laut Hersteller eine verbesserte Detailtiefe und natürliche Farbwiedergabe ermöglichen sollen.

Wasserdicht, App-gesteuert mit Active HDR

Zu den zentralen technischen Neuerungen gehört die AdaptiveTone-Funktion, ein algorithmengesteuertes Belichtungssystem, das die Lichtverhältnisse beider Objektive separat analysiert und dadurch Helligkeit und Farben im gesamten Bild automatisch anpasst. Auch die Active HDR-Funktion wurde erweitert und ist nun bis zu einer Auflösung von 8K bei 30 Bildern pro Sekunde verfügbar. Zusätzlich sorgt ein optimierter Nachtmodus für bessere Ergebnisse bei schwachem Licht.

Die Kamera ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 15 Metern und verfügt über austauschbare Objektivabdeckungen mit verbesserter Beschichtung. Diese sollen die Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Stöße im Vergleich zum Vorgängermodell erhöhen.

Intelligente Bedienung und einfache Nachbearbeitung

Für die Steuerung setzt Insta360 auf eine Kombination aus Gesten-, Sprach- und Bewegungserkennung. Nutzer können die Kamera etwa durch eine Handbewegung auslösen oder durch Drehen des Selfie-Sticks eine Aufnahme starten. Die Kamera erkennt Gesichter automatisch und passt Helligkeit und Farbgebung für natürliche Hauttöne an. Auch der Wechsel zwischen flacher Videoaufnahme und vollständiger 360-Grad-Aufzeichnung erfolgt auf Wunsch automatisch.

Das im Lieferumfang enthaltene Softwarepaket ermöglicht eine zügige Nachbearbeitung direkt auf dem Smartphone. Die begleitende App bietet KI-gestützte Werkzeuge wie Auto Edit und AI Frame, mit denen sich Inhalte schnell schneiden und teilen lassen. Dabei werden Übergänge gesetzt, passende Musik unterlegt und Highlight-Szenen erkannt. Die tiefe iOS-Integration erlaubt zudem das Einbinden von Bewegungs- und Standortdaten in das Videomaterial.

Insta360 X4 Air: Die wichtigsten Eckdaten

Gewicht: 165 g

165 g Abmessungen: 46 × 113,8 × 37 mm

46 × 113,8 × 37 mm Sensorgröße: 1/1.8″

1/1.8″ Blende: F1.95

F1.95 Videoauflösung 360°: bis zu 8K (7680×3840) bei 30 fps

bis zu 8K (7680×3840) bei 30 fps Fotoauflösung: ca. 29 MP (7680×3840)

ca. 29 MP (7680×3840) Stromversorgung: 2010 mAh Akku

2010 mAh Akku Ladezeit: 100 % in ca. 57 Minuten (9V 2A)

100 % in ca. 57 Minuten (9V 2A) Laufzeit: bis zu 88 Minuten bei 8K30fps

bis zu 88 Minuten bei 8K30fps Speicherkarte: UHS-I V30 SD-Karten, max. 1 TB

UHS-I V30 SD-Karten, max. 1 TB Wasserdicht: bis zu 15 Meter

bis zu 15 Meter Anschlüsse: USB-C 3.0, 1/4″-Gewinde, Quick-Release-Halterung

USB-C 3.0, 1/4″-Gewinde, Quick-Release-Halterung Stabilisierung: FlowState & 360° Horizon Lock

FlowState & 360° Horizon Lock Konnektivität: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2

Die Insta360 X4 Air ist ab heute in den Farben Graphite Black und Arctic White erhältlich. Die Standardversion kostet 399 Euro. Die erweiterte Starter-Variante inklusive Zubehör liegt bei 429 Euro. Zum Vergleich: die reguläre Insta360 X4 wird aktuell für 475,99 Euro verkauft.