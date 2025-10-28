Threads: „Geister-Posts“ verschwinden nach 24 Stunden automatisch

Am Freitag ist Halloween und wenn man die Ankündigung von Meta hört, künftig sogenannte „Geister-Posts“ auf deren sozialem Netzwerk Threads zu erlauben, könnte man meinen, es handle sich um einen Scherz. Das ist jedoch ganz und gar nicht der Fall. Mit der neuen Funktion wird es möglich, Inhalte zu teilen, ohne dass diese dauerhaft sichtbar bleiben. Die Beiträge verschwinden nach 24 Stunden automatisch wieder aus dem persönlichen Profil.

Laut Meta steckt hinter dieser Funktion die Idee, es Nutzern zu ermöglichen, spontane oder ungefilterte Gedanken zu teilen, ohne dass diese langfristig im eigenen Profil bestehen bleiben. Die Beiträge werden nach einem Tag automatisch archiviert und sind danach weder öffentlich noch über die Suche auffindbar. Antworten auf solche Posts erscheinen im privaten Nachrichteneingang der Nutzer, auch Likes und Reaktionen sind nur für die jeweilige Person selbst sichtbar.

Anleihen an Stories und WhatsApp

Meta hat sich bei dieser Funktion wohl ein Stück weit an der Stories-Funktion auf anderen Plattformen und am hauseigenen Messenger WhatsApp orientiert. Dort verschwinden beispielsweise Statusmeldungen automatisch und man hat die Möglichkeit, Bilder nur zur einmaligen Ansicht freizugeben.

Um in Threads einen Ghost Post zu erstellen, genügt es wie bei der Einmalansicht von Bildern in WhatsApp, vor dem Versenden das entsprechende Symbol zu aktivieren.

Meta baut Threads schrittweise aus

Die neue Funktion ist Teil einer Reihe von Erweiterungen, mit denen Meta sein Threads-Netzwerk weiterentwickeln will. Bereits zuvor wurde beispielsweise die Möglichkeit eingeführt, Beiträge mit längeren Textanhängen von bis zu 10.000 Zeichen zu erstellen. Außerdem lassen sich seit dem Sommer Beiträge auf Threads veröffentlichen, in denen sich bestimmte Inhalte wie Spoiler standardmäßig ausblenden lassen.

Threads ist seit Ende 2023 auch in Deutschland verfügbar. Der Dienst ist eng mit Instagram verknüpft und wurde von Meta als direkte Konkurrenz zu Plattformen wie X platziert.