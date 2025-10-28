Neue Weihnachtslichterkette von Govee: Mit Matter, KI und Form-Mapping

Rechtzeitig zur bevorstehenden Adventszeit erweitert Govee sein Sortiment an dekorativer Beleuchtung um zwei smarte Lichterketten mit Glitzereffekt. Die neuen Modelle sind in Längen von 20 und 30 Metern erhältlich und verfügen über 250 beziehungsweise 375 kugelförmige Leuchtdioden. Die LEDs erzeugen einen gleichmäßigen Sterneneffekt und sollen sich besonders für die Dekoration von Weihnachtsbäumen im Innenbereich eignen.

Zum Start liegt der Preis für die 20-Meter-Version bei 99,99 Euro. Die längere Ausführung wird zum Einführungspreis von 129,99 Euro für 30 Meter angeboten. Beide Produkte sind mit der hauseigenen Govee-App kompatibel und unterstützen Sprachassistenten wie Alexa sowie Matter-fähige Smart-Home-Systeme wie Apple Home.

Vielfältige Szenen und KI-gesteuerte Effekte

Die Weihnachtslichter bieten umfassende Steuerungsmöglichkeiten. Dank sogenannter RGBWIC-Technologie kann jede einzelne LED individuell in Farbe und Helligkeit angesteuert werden. Zusätzlich ermöglicht die App die Auswahl aus mehr als 140 vordefinierten Szenenmodi. Diese reichen von klassischen Weihnachtsmotiven bis zu stimmungsvollen Lichtbildern für Geburtstagsfeiern oder den Jahreswechsel.

Neben manuellen Einstellungen lassen sich mit Hilfe des sogenannten Form Mapping auch individuelle Lichtverläufe erstellen. Nutzerinnen und Nutzer können dazu über die App die genaue Position der einzelnen LEDs auf einem virtuellen Abbild der Lichterkette festlegen. Wer möchte, kann über Sprach- oder Texteingabe auch den integrierten AI Lighting Bot nutzen. Dieser erzeugt auf Wunsch KI-gestützte Effekte basierend auf eigenen Eingaben oder Bildvorlagen.

Beide Modelle richten sich an Anwenderinnen und Anwender, die in der Adventszeit (und auch darüber hinaus) auf eine flexible, digital steuerbare Lichtlösung setzen möchten. Laut Hersteller ist die Nutzung ausschließlich für Innenräume vorgesehen.