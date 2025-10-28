Festliche Lichter mit Mikro und App-Steuerung
Neue Weihnachtslichterkette von Govee: Mit Matter, KI und Form-Mapping
Rechtzeitig zur bevorstehenden Adventszeit erweitert Govee sein Sortiment an dekorativer Beleuchtung um zwei smarte Lichterketten mit Glitzereffekt. Die neuen Modelle sind in Längen von 20 und 30 Metern erhältlich und verfügen über 250 beziehungsweise 375 kugelförmige Leuchtdioden. Die LEDs erzeugen einen gleichmäßigen Sterneneffekt und sollen sich besonders für die Dekoration von Weihnachtsbäumen im Innenbereich eignen.
Zum Start liegt der Preis für die 20-Meter-Version bei 99,99 Euro. Die längere Ausführung wird zum Einführungspreis von 129,99 Euro für 30 Meter angeboten. Beide Produkte sind mit der hauseigenen Govee-App kompatibel und unterstützen Sprachassistenten wie Alexa sowie Matter-fähige Smart-Home-Systeme wie Apple Home.
Vielfältige Szenen und KI-gesteuerte Effekte
Die Weihnachtslichter bieten umfassende Steuerungsmöglichkeiten. Dank sogenannter RGBWIC-Technologie kann jede einzelne LED individuell in Farbe und Helligkeit angesteuert werden. Zusätzlich ermöglicht die App die Auswahl aus mehr als 140 vordefinierten Szenenmodi. Diese reichen von klassischen Weihnachtsmotiven bis zu stimmungsvollen Lichtbildern für Geburtstagsfeiern oder den Jahreswechsel.
Neben manuellen Einstellungen lassen sich mit Hilfe des sogenannten Form Mapping auch individuelle Lichtverläufe erstellen. Nutzerinnen und Nutzer können dazu über die App die genaue Position der einzelnen LEDs auf einem virtuellen Abbild der Lichterkette festlegen. Wer möchte, kann über Sprach- oder Texteingabe auch den integrierten AI Lighting Bot nutzen. Dieser erzeugt auf Wunsch KI-gestützte Effekte basierend auf eigenen Eingaben oder Bildvorlagen.
Beide Modelle richten sich an Anwenderinnen und Anwender, die in der Adventszeit (und auch darüber hinaus) auf eine flexible, digital steuerbare Lichtlösung setzen möchten. Laut Hersteller ist die Nutzung ausschließlich für Innenräume vorgesehen.
Nice. Braucht aber gefühlt keiner (nehme ich an).
Falls jemand nach Alternativen sucht: Twinkly
Ich habe mehrere Twinkly, sauteuer und irgendwie bin ich vom Effekt ein bisschen enttäuscht.
Hab mehrere GoveeProdukte und die App verweigert einem den sehr wichtigen Parameter der Geschwindigkeit zu verändern.
So nutzen einem dutzende schöne Szenen nichts, wenn sie zB zu schnell die Farben ändern und somit nerven. Das ist so eine simple Funktion, ich raffe Null, warum Govee die einfach weg lässt. Twinkly schafft das ja auch.
Solange Govee keine Anstalten macht, die Bedienbarkeit innerhalb der App zu optimieren, werde ich keine Produkte dieser Marke mehr kaufen.
Genau das ist auch mein Problem mit Govee. Es gibt viele tolle Szenen, aber bei der nicht änderbaren Geschwindigkeit bekommt man fast epileptische Anfälle. Ansonsten sind die Produkte echt toll.
Habe auch mehrere Govee Produkte bei mir funktioniert die Geschwindigkeitsänderung super von sehr langsamer Änderung zu ganz schnell
Würdest Du uns bitte erklären, wie und wo Du das machst, Basti?
Das wäre sehr hilfreich.
In meiner GoveeHome App gibt es diesen Punkt NICHT.
Ich habe gelesen, dass es diesen Punkt früher mal gegeben haben soll.
Hast Du eventuell eine alte bzw andere App?
+1
Zur Info meine Geräte: bei meinem Govee LichtVorhang/Smart Curtain Lights und bei meiner Govee Stehlampe/RGBICWW Floor Lamp kann man die Geschwindigkeit der Szenen NICHT einstellen (bezieht sich auf die GoveeHomeApp). So sind viele an sich schön designte Farbwechsel und Bilder so schnell, dass sie unerträglich und letztlich nicht zu verwenden sind.
Man stelle sich ein Auto vor, dass nur die vom Hersteller voreingestellte Geschwindigkeit fährt, es ist einfach nur unbrauchbarer Unsinn!
Endlich ein Auto-Vergleich!
Hoffentlich sieht das meine Frau nicht…
:-D
Das habe ich auch sofort gedacht, haha.
Habe es ihr gerade gezeigt ;-)
Meiner Frau?
Kirmes statt Weihnachten
Ich frage mich ja, warum
Die KO Funktionen nur das neue Produkt bekommen. Ich habe die Version vom
Letzten Jahr und auch da weiß die App genau wo welche LED ist und steuert sie bereits zielsicher. Kann also kein Problem sein.
Also, wir haben schon eine Lichterkette von denen für den Weihnachtsbaum. Verstehe jetzt nicht, was diese Version anders sein soll als zur vorigen.
Spielt sie jetzt vielleicht Weihnachtslieder passend zum bewegten Licht?
Immerhin ist es nur eine Beleuchtung, die man mit netten Gimmicks steuern kann.
Ich bin zufrieden mit meiner Version. Sofern weitere neue rauskommen werde ich wohl nicht ganz verstehen, warum da neue Modelle im Nachgang erscheint. Vielleicht hab ich es auch nur überlesen. Dann an dieser Stelle sorry ;)
KI gesteuerte Effekte
Bei einigen Effekten der Stablampe habe ich 3 Geschwindigkeitsstufen in der App.
Wer sowas braucht.., hat den Sinn von Weihnachten nicht verstanden. :D
Stimmt. Schließlich geht es bei Weihnachten nur um die Geschenke und nicht um irgendeinen Funzelbaum ;-)
Bei Weihnachten geht es um Kommerz. Also passt es doch.
ohne dieses geblinke haben wir (nicht nur) all die weihnachten überlebt …
Weil wir das nicht hatten, konnten wir auch mal eine besinnlichere Zeit in der Familie verbringen.
Brauche ich nicht. Zu Weihnachten schalte ich immer die Warnblinkanlage am Auto an.
Kugelförmig?
Hm… ich sehe lediglich zylindrische LEDs.