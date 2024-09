Insta360 X4: Die einzige Kamera, für die das iPhone noch Platz lässt

Die umfangreichen Verbesserungen und Neuerungen, die Apple seinen jährlichen neuen iPhone-Generationen mit auf den Weg gibt, werden nicht nur immer überschaubarer, Apple konzentriert sich auch immer stärker auf den Ausbau genau einer Gerätefunktion: verbessert wurde in den zurückliegenden Jahren vor allem die Kamera.

Das iPhone ersetzt inzwischen auch Kino-Kameras

In Kombination mit dem richtigen Zubehör ist diese nicht nur ein adäquater Ersatz für professionelle Kinokameras, sondern ersetzt mit Brusthalterungen und entsprechenden Cases und Stativen auch immer häufiger Action-Kameras wie die von GoPro, die für Videoaufnahmen in Freizeit und Sport lange Zeit den Markt dominierten.

Kurz: Das iPhone hat nicht nur konventionelle Point-and-Shoot-Kameras vom Markt verdrängt, sondern lässt neben sich grundsätzlich immer weniger Platz für alternative Kamera-Hardware. Eine der wenigen Ausnahmen ist die X4 von Insta360. Die jüngste Version der 360°-Kamera, die erst im April den deutschen Markt erreicht hat, wurde in zahlreichen Bereichen verbessert und sucht in Bildqualität, Bildstabilität, Verarbeitung und App-Integration ihresgleichen.

Die X4 von Insta360: Das neue 360°-Flaggschiff

360°-Aufnahmen – wozu?

Was Anwender, die bislang noch keinen Kontakt mit Rundum-Aufnahmen hatten, erst einmal erklärt werden muss, ist die Tatsache, dass es sich beim Einsatz der Insta360-Kameras nicht um eine verspielte Gadget-Technik handelt, mit der sich lediglich Tiny-World-Aufnahmen oder die 360°-Videos bei YouTube erstellen lassen, die mühsam mit dem Mauszeiger bewegt werden müssen. Vielmehr müsst ihr eine 360°-Kamera betrachten wie ein ganzes Team aus Kameraleuten, die in einem Gerät kombiniert sind.

Die Perspektive lässt sich nach der Aufnahme frei wählen

Die Insta360 X4 nimmt alle Himmelsrichtungen gleichzeitig auf und gestattet euch bei der nachträglichen Bearbeitung, den gewünschten Bildausschnitt zu wählen, der im fertigen Video erscheinen soll. Je nach Aktivität und Kamerabefestigung könnt ihr euch also gleichzeitig selbst dabei aufnehmen, wie ihr mit Motorrad, Skateboard oder Stand-Up-Paddle die Natur unsicher macht, habt aber auch die Möglichkeit, temporär die Landschaft zu eurer Linken ins Bild zu rücken, wenn gerade eine sehenswerte Bergkulisse auftaucht, oder könnt das Kamerabild um euch herum wandern lassen. Ein Feature, dem das iPhone bislang nichts entgegenzusetzen hat.

Im Videoschnitt kommen dabei stets die besten Ansichten zum Einsatz

Aufnahmefunktionen für jede Situation

Neben den 360°-Aufnahmen, die die Insta360 X4 sowohl mit ihrer FlowState-Stabilisierung als auch mit einem HDR-Modus anbietet, stehen zahlreiche Aufnahmefunktionen zur Verfügung, die sowohl für den alltäglichen Praxiseinsatz als auch für die bestmögliche Video-Performance auf Social Media optimiert wurden.

Für die Praxis sind etwa die Serienfoto-Funktionen oder auch die Loop-Aufnahme unentbehrlich, mit der sich die Insta360 X4 in eine brauchbare Motorrad-Dashcam verwandeln lässt, die Unfallereignisse im Nachhinein aus allen möglichen Perspektiven dokumentieren kann. Für Social Media und den Gruppen-Chat in den Sommerferien eignen sich sowohl die TimeShift-Funktion, mit der sich abstrakte Time-Lapse-Aufnahmen erstellen lassen, als auch die Bullet-Time-Option.

Insta360 X4: Ein sattes Update im Gegensatz zum Vorgänger

Ein Muss: Das unsichtbare Stativ

Auf gar keinen Fall fehlen sollte zur X4 das von Insta360 angebotene Unsichtbare-Selfie-Stick, das auf Aufnahmen automatisch verschwindet und die Kamerabilder so wirken lässt, als hätte euch eine Drohne im Freien verfolgt.

Die Insta360 X4 verfügt über eine hervorragende iPhone-Anbindung, die den Zugriff auf vorhandene Videos genauso zulässt wie den schnellen Schnitt und das Management der Aufnahmen. Die Kamera selbst ist nach der ersten Einrichtung jedoch auch vollständig autark einsetzbar und bietet ein Touchscreen-Display und vier robuste Hardware-Tasten, die auch mit Handschuhen problemlos zu bedienen sind.

Mit Gestensteuerung, App-Anbindung und über zwei Stunden Akku

Vier Wischgesten von den Bildschirmrändern gestatten den direkten Zugriff auf die Auswahl der Aufnahmemodi, den Blick in die bereits vorhandenen Aufnahmen, die Bearbeitungsoptionen und die Systemeinstellungen. Die Aufnahme lässt sich mit einer Record-Taste starten, die zusätzliche Q-Taste kann für den schnellen Start neuer Projekte mit einer beliebigen Aktion belegt werden.

Für den Einsatz an Motorradhelmen und stationären Aufbauten bietet Insta360 eine hochwertige Halteklammer an, die eine stabile und flexible Nutzung der Kamera ermöglicht.

Der Video-Transfer zur iPhone-App läuft auch im Hintergrund weiter

Empfehlenswertes Werkzeug für kreative Köpfe

Neben dem iPhone 16 Pro braucht es eigentlich so gut wie keine weitere Kamera mehr. Die Nische, die die Insta360 X4 so souverän besetzt wie kein anderer Mitbewerber, wird durch das iPhone jedoch überhaupt nicht abgedeckt. Gerade bei herausfordernden Outdoor-Einsätzen ist es zudem ein ganz angenehmes Gefühl, nicht gleich das 1500 Euro teure Smartphone den widrigen Umständen auf Rennstrecke, Bergtour oder im Gelände aussetzen zu müssen, sondern die vergleichsweise preiswerte X4, für die in der Basisausführung nur 559,99 Euro hingelegt werden müssen.

Habt ihr einen Einsatzzweck für die X4, dann können wir euch den Kauf der neuesten Generation an dieser Stelle uneingeschränkt empfehlen. Wir wollen dem Gadget aber aus eigener Erfahrung einen ergänzenden Hinweis mit auf den Weg geben: Das Videomaterial bietet euch so viele kreative Möglichkeiten, dass ihr damit rechnen müsst, für den Schnitt am Rechner genauso viel Zeit zu investieren wie für die BMX-Tour, die im Laufe des Vormittags mitgeschnitten wurde.

Kurzum, die Kamera macht Spaß!