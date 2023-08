Insta360 X3: Jetzt mit unsichtbarem Tauchgehäuse

Anders als bei den bislang angebotenen Gehäusen sind von dem neuen Zubehör keine Teilbereiche mehr in den Aufnahmen sichtbar. Das neue Tauchgehäuse für die Insta360 X3 ist mit einer IPX8-Zertifizierung versehen, die den wasserdichten Einsatz in einer Tiefe von bis zu 50 Metern gewährleistet.

Für eben jene Insta360 X3 hat der Anbieter jetzt die Zubehör-Auswahl vergrößert und bietet jetzt ein Tauchgehäuse mit „unsichtbare Selfie-Stick-Effekt“ an, das sich in Tiefen von bis zu 50 Metern einsetzen lässt und nahtlose Rundum-Videos unter Wasser erstellen kann.

Neben der erst vor wenigen Wochen vorgestellten Miniatur-Kamera Insta360 Go 3 und der modularen Insta360 One bietet Insta360 auch den Selfie-Stick Insta360 X3 mit App-Anbindung, integriertem Display und 72-Megapixel-Objektiv für weitläufige 360°-Rundum-Aufnahmen an.

