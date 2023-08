Amazon Clinic: Arztbesuch per App rollt großflächig aus

Erst Ende Februar hatte Amazon die Gesundheitsberatung im Abo eingeführt und bietet interessierten Kunden in Amerika an monatlich 12 US-Dollar beziehungsweise 144 US-Dollar pro Jahr für den durchgängigen Zugriff den Telemedizin-Dienst zu zahlen.

Amazon Clinic expandiert. Was noch Ende des vergangenen Jahres als verhaltenes Pilotprogramm startete, ist ab sofort in allen amerikanischen Bundesstaaten verfügbar. Mit Amazon Clinic bietet der Online-Händler virtuelle Arztbesuche per App an und vermittelt sowohl textbasierte Sprechstunden als auch Videokonsultationen mit qualifizierten Gesundheitsfachkräften.

