Digitalisierung: Elektronische Patientenakte fast ohne Nutzer

Ob allerdings genug Mittel zur Verfügung stehen werden, dem „dringenden Handlungsbedarf“ auch Taten folgen zu lassen, bleibt abzuwarten. Erst gestern berichtete die FAZ darüber, dass die Ampel die Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung massiv zusammen stutzen will und statt 377 Millionen wie 2022 im kommenden Jahr nur noch 3 Millionen Euro in das Thema investieren möchte.

Entsprechend eindeutig fällt auch die Bewertung des Projektes durch die Bundesregierung aus: Die aktuellen Nutzungszahlen der ePA, so heißt es in der Antwort auf die kleine Anfrage, seien aus Sicht der Bundesregierung nicht zufriedenstellend. Die geringe Verbreitung führt die Bundesregierung „auf hohe Aufwände bei der Beantragung einer ePA“ zurück und sieht dringenden Handlungsbedarf.

Die Linksfraktion hatte der Bundesregierung eine so genannte Kleine Anfrage übermittelt und wollte unter der Überschrift „Datenschutz und IT-Sicherheit bei der elektronischen Patientenakte“ in Erfahrung bringen, wie viele Versicherte überhaupt eine elektronische Patientenakte besitzen und wie viele der Patientenakten überhaupt mit Daten befüllt sind. Gefragt wurde auch nach der Bewertung des Projektes durch die Bundesregierung und nach dem Vergleich mit den Vorjahreszahlen.

