Insta360 GO 3: Ultrakompakte Actioncam startet für 430 Euro

Neben WLAN und USB-C ist Bluetooth, ein 6-Achsen-Gyro und eine f/2,2 Blende an Bord. Die Fotoauflösung beträgt 2560 px x 1440 px (16:9), die Videoauflösung 2,7K, also 2720 px x 1536 px bei bis zu 30 Frames pro Sekunde.

Bereits ab Werk wird die Insta360 GO 3 mit mehreren Halterungen geliefert, die die Befestigung an Mütze, Kleidung und einer wiederverwendbaren Klebehalterung gestatten.

Das kleine Kameramodul besitzt ein magnetisches Gehäuse, das die flexible Befestigung an Stativen und Halterungen ermöglichen soll und wird von einem Basismodul, dem so genannten „Action Pod mit Flip-Display“ begleitet, der einen ergänzenden Touchscreen, einen Akku und erweiterte Fernsteuerungsmöglichkeiten mitbringt.

Der vor allem für seine Rundum-Kameras bekannte Anbieter Insta360 hat mit der Insta360 GO 3 eine neue, ultrakompakte Actioncam vorgestellt, die nur 35 Gramm wiegt und sich damit auch zur Befestigung an Baseballcap und Bekleidung eignen soll.

