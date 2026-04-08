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Für schnelles kabelloses Laden

Qi2.2-Ladeständer von Satechi lädt mit bis zu 25 Watt
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Wenn bei Ladegeräten von Qi2 die Rede ist, muss man aufmerksam lesen oder auf die Unterversion achten. Während der Qi2-Standard sowohl kabelloses Laden mit 15 Watt als auch 25 Watt umfasst, können mit Qi2.2 kompatible Ladegeräte Mobiltelefone mit der Maximalleistung von 25 Watt laden. Satechi hat in dieser Kategorie einen neuen 3-in-1-Ladeständer im Programm, der sich auch zusammenklappen lässt.

Satechi Qi2 Ladestaender 1

Die Ladestation ist als kompaktes 3-in-1-Gerät konzipiert und ermöglicht das gleichzeitige Laden von iPhone, Apple Watch und AirPods. Nutzer sollen so mehrere Geräte an einem festen Platz mit Strom versorgen können, ohne zusätzliche Netzteile oder Kabel anschließen zu müssen.

Auf den Produktbildern wirkt das Gehäuse wie aus Metall, besteht laut Hersteller jedoch aus Polycarbonat. Silikonauflagen auf den Ablageflächen sollen für einen sicheren Halt der Geräte sorgen. Die Ladestation lässt sich vollständig zusammenklappen und kann dadurch sowohl stationär auf dem Schreibtisch oder Nachttisch eingesetzt als auch platzsparend transportiert werden.

Satechi Qi2 Ladestaender 2

Ob beim Aufladen von Smartphones die volle Qi2.2-Leistung von bis zu 25 Watt genutzt wird, hängt davon ab, ob das jeweilige Gerät kompatibel ist. Beim iPhone ist dies ab dem iPhone 16 und mit iOS 26 der Fall. Zusätzlich verfügt die Ladestation über einen integrierten Ladepunkt für die Apple Watch, der Modelle ab der Apple Watch Series 7 auch beschleunigt laden kann. Im Fuß findet sich noch eine Ladefläche für AirPods und weitere Qi-kompatible Ohrhörer.

Die neue Ladestation wird bei Amazon bereits gelistet und sollte dort in Kürze auch bestellbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 139,99 Euro.

Günstigere Alternativen mit Qi2.2

Eine ebenfalls mit Qi2.2 kompatible und günstigere Alternative hat Belkin im Programm. Die Belkin UltraCharge 3-in-1-Ladestation kann ebenfalls ein iPhone mit bis zu 25 Watt und zudem eine Apple Watch und die AirPods laden. Der faltbare Ladeständer ist in Weiß oder Schwarz zum Preis von 89,99 Euro erhältlich. Ein 45-Watt-Adapter und ein Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten.

Belkin 3 In 1 Qi 2 2

Es geht auch noch günstiger, dann muss man sich jedoch an einen No-Name-Anbieter heranwagen. Bei Amazon wird gerade eine mit Qi2.2 kompatible Ladestation mit dem Namen Ku Xiu X40 Turbo zum Preis von 67,99 Euro gelistet.

Produkthinweis
Belkin UltraCharge 3 in 1 Ladestation mit Qi2.2, 25W, Ladegerät MagSafe Kompatibel, Induktive Ladestation für iPhone... 89,99 EUR
Produkthinweis
KU XIU X40 Turbo Qi2.2 25W 3-in-1 Ladestation für iPhone 17/16/15/14/13/12, 5W für Apple Watch und kabellose... 79,99 EUR
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08. Apr. 2026 um 16:28 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
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  • Den KU XIU X40 Turbo Qi2.2 25W haben wir fürs orangene IPhone 17Pro Max.
    Das ist hochwertig und super verarbeitet. Es lädt schnell, aber 25Watt sieht man nicht oft und lange!

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  • Dass ein Belkin-Produkt mal als „preiswerte Alternative“ bezeichnet werden würde, hat man sich auch nicht vorstellen können.

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  • Zu 97% werden die Geräte eh über Nacht geladen! Daher kann es auch langsamer geladen werden.

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