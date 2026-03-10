Card Crawl 2 angekündigt: Karten-Dungeon erhält Fortsetzung

Das empfehlenswerte iPhone-Kartenspiel Card Crawl bekommt einen offiziellen Nachfolger. Mit Card Crawl 2 kündigt Entwickler Arnold Rauers eine neue Ausgabe seines liebevoll illustrierten Dungeon-Spiels an, das bereits vor einigen Jahren auf dem iPhone veröffentlicht wurde.

Die neue Version soll am 26. März erscheinen und kann im App Store bereits vorbestellt werden.

Das ursprüngliche Card Crawl setzte auf ein kompaktes Kartensystem, bei dem Spieler eine Reihe von Dungeon-Karten strategisch ausspielen mussten. Waffen, Schilde und Tränke wurden genutzt, um Monster zu besiegen und möglichst lange zu überleben. Eine einzelne Runde dauerte nur wenige Minuten und eignete sich dadurch besonders für kurze Spielsessions unterwegs.

Neues Kartensystem mit mehreren Spalten

Die Fortsetzung erweitert dieses Konzept deutlich. Während im ersten Spiel nur vier Dungeon-Karten gleichzeitig im Spiel waren, nutzt Card Crawl 2 nun ein Spielfeld mit bis zu 16 Karten, die auf vier Spalten verteilt sind. Spieler sortieren Karten, rüsten ihren Charakter aus oder verkaufen Gegenstände, um sich gegen Monster im Deck durchzusetzen.

Neu ist außerdem die Integration von Ausrüstungsgegenständen. Diese können während einer Runde gesammelt und eingesetzt werden und verändern die verfügbaren taktischen Möglichkeiten. Zusätzlich kommen weitere Zauberkarten hinzu, die unterschiedliche Effekte auslösen und so zusätzliche Entscheidungen während eines Durchlaufs ermöglichen.

Mehr Spielmodi und freischaltbare Inhalte

Auch beim Umfang legt der Nachfolger zu. Card Crawl 2 bietet mehrere Spielmodi, die sowohl offline als auch online genutzt werden können. Dazu gehört unter anderem ein wöchentlicher Wettbewerb, bei dem Spieler in einem sogenannten Tavernen-Crawl gegeneinander antreten.

Im Verlauf des Spiels lassen sich neue Heldenkarten freischalten. Diese verfügen über eigene Fähigkeiten und verändern den Verlauf einzelner Partien. Ergänzt wird das System durch sammelbare Karten, freischaltbare Erfolge und zusätzliche Gestaltungselemente für die Spielumgebung.

Die Anwendung unterstützt Cloud-Speicherung und Apples Game Center, setzt diesmal jedoch nicht auf einen einmaligen In-App-Kauf zur Freischaltung der Vollversion, sondern auf mehrere In-App-Käufe, etwa für Kartenpakete, Erweiterungen oder das Entfernen von Werbung.