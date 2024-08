Insektenstich-Heiler „Heat it“ wieder für 25 Euro erhältlich

Der „Insektenstich-Heiler“ Heat it ist in der mit dem iPhone 15 kompatiblen USB-C-Version gerade wieder für 25 Euro erhältlich. Das passt ja noch ganz gut zur Jahreszeit, insbesondere nachdem es hier in diesem Jahr gefühlt deutlich mehr Stechmücken hat als üblich.

Ein wichtiger Hinweis dazu: Diese Version des „Heat it“ ist ausschließlich mit dem iPhone 15 und Android-Telefonen kompatibel. Ihr könnt das Gerät nicht mit einem iPad mit USB-C-Anschluss verbinden. Auch handelt es sich hierbei nicht um den Heat it Pro. Der kostet allerdings auch doppelt so viel und bringt unserer Meinung nach nicht ausreichend Verbesserungen mit, um diesen Unterschied zu rechtfertigen. Im Vordergrund stehen beim „Pro“ das veränderte Design und eine integrierte Leuchte zum besseren Auffinden der Behandlungsstelle.

Die Preisempfehlung für den Standard-„Heat it“ ist inzwischen auf 30 Euro gefallen, natürlich bekommt man aber hier auch weiterhin günstigere Alternativen ohne iPhone-Anbindung. Das Gerät setzt auf ein altbekanntes Prinzip: Wenn die Einstichstelle zeitnah mit Wärme behandelt wird, kann man den anschließenden Juckreiz mindern und die Heilung beschleunigen.

Das lässt sich natürlich auch mit einer Zigarette oder einem heißen Löffel realisieren, auch wenn die Verbrennungsgefahr vermutlich größer ist. Der Vorteil bei Verwendung des per App gesteuerten „Heat it“ besteht darin, dass man ganz gezielt Einfluss auf die Behandlung nehmen und beispielsweise vorgeben kann, ob ein Kind oder ein Erwachsener behandelt werden soll. Ebenso lässt sich die Dauer der Wärmebehandlung mithilfe der „Heat it“-App anpassen. Bei Nichtverwendung kann man dem „Heat it“ einen Platz am persönlichen Schlüsselring zuweisen.

Es gibt den „Heat it“ auch als 5 Euro teurere Lightning-Version. Achtet bei einer Bestellung unbedingt darauf, dass ihr jeweils die mit eurem iPhone-Modell kompatible Version erwischt.