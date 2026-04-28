Mit 60 oder 250 GB
ja! mobil und Penny Mobil starten neue Prepaid-Jahrestarife
Es gibt zwei neue Optionen für Nutzer, die günstiges Datenvolumen zum jährlichen Pauschalpreis suchen. Von heute an haben ja! mobil und Penny Mobil zwei neue Prepaid-Jahrestarife im Programm.
Konkret gibt es im Rahmen der beiden Discounter-Tarife fortan ein kleineres Paket mit 60 GB Datenvolumen zum Preis von 69,99 Euro und eine Variante mit 250 GB Datenvolumen zum Preis von 99,99 Euro. Die neuen Jahrespakete sind ausschließlich online verfügbar und werden jeweils über ein Starter-Paket aktiviert. Darin ist mit 70 beziehungsweise 100 Euro das passende Startguthaben bereits enthalten.
Die neuen Jahrespakete im Überblick
- Jahrespaket M
Insgesamt 60 GB Gesamtdatenvolumen, das sich flexibel über zwölf Monate hinweg nutzen lässt. Im zugehörigen Starterpaket sind zum Preis von 69,95 Euro 70 Euro Startguthaben und eine Prepaid-Karte enthalten. Der reguläre Verlängerungspreis für das Jahrespaket M beträgt 69,99 Euro.
- Jahrespaket LHier sind insgesamt 250 GB Datenvolumen enthalten, die sich über die Laufzeit von zwölf Monaten nutzen lassen. Im Starterpaket L bekommt man für 99,95 Euro ein Startguthaben in Höhe von 100 Euro, das dann mit dem regulären Preis für das Jahrespaket L in Höhe von 99,99 Euro verrechnet wird.
Bei beiden Jahrespaketen ist das Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s inklusive.
ja! mobil und Penny Mobil sind zwei Marken von Congstar und somit im erweiterten Sinn Angebote der Telekom. Dementsprechend profitiert man hier auch von der Netzabdeckung der Telekom und darüber hinaus vom erweiterten EU-Roaming. So gelten neben dem EU-Ausland auch in der Schweiz, in Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein dieselben Konditionen wie in Deutschland. Ausführliche Informationen dazu lassen sich hier nachlesen.
Congstar-Jahrestarif als Alternative
Noch mehr Prepaid-Datenvolumen als Jahresangebot gibt es bei Congstar selbst. Dort bezahlt man für insgesamt 300 GB Daten pauschal 100 Euro. Allerdings ist die maximale Geschwindigkeit im 5G-Netz hier auf 25 Mbit/s begrenzt.
Hoffentlich bleibt das 6 Monatspaket für 30€ mit 18GB und Flats für Telefonieren und sms!
Gibt inzwischen 25GB
Wer sich das holt hat Zuviel Geld. Lange nicht so ein schlechtes Angebot gesehen.
Dann gib doch Mal ein Beispiel eines besseren vergleichbaren Angebots im Telekom Netz.
Ansonsten ist deine Aussage ziemlich inhaltslos.
Mich stört bei diesen Prepaidtarifen im Jahr dass du quasi für 13 Monate zahlen musst was das gesamte Jahr angeht anstatt für zwölf.
67Gb / 4 Wochen, Telekom, Prepaid, keine Einschränkung bei der Geschwindigkeit, 9,90€
Bei fraenk bekommt man für 12 x 10 € = 120 € ein Datenvolumen von 12 x 25 GB =300 GB. Mit Freunde Code sogar noch etwas mehr Datenvolumen. Das wäre ein vergleichbares Angebot im Telekom Netz.
Du schreibst schon richtig 12x25GB, d.h. bei 23GB verschenkst du 2GB und wirst gedrosselt, wenn in einem anderen Monat die 25GB überschritten werden. Man muss hier nur aufpassen nicht alles gleich zu verbrauchen.
ich habe eine prepaid karte von der telekom !
magenta mobil prepaid M
20 gb pro monat plus
4,5 gb pro monat bonus plus
1 gb pro monat eins vorteil
also 306 gb im jahr
kosten 9,95 pro 4 wochen
oder 100€ pro jahr
incl:
5G ungedrosselt (250 Mbit)
hotspot ( flughafen usw )
telefon und sms flat
sehr gute roaming partner im ausland
wer braucht schon mehr ?
Danke Michael, hab parallel zu deinem Post geschrieben. Gibt kaum ein besseres Angebot
Vier Wochen, also 13 Monate
Und das unverbrauchte Datenvolumen, wird in den nächsten Monat übertragen! Das ist auch top.
Einfach das Original Magenta Prepaid Jahrespaket nehmen. 240GB für 99,95, Datenvolumen ist in den Folgemonat übertragbar, inkl. Hotspotfunktion und einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ifun das nie mit erwähnt bei solchen News. Das Angebot von penny und co. ist keinen Deut besser…
Ich finde Jahrestarife viel zu festgelegt und unflexibel.
Wenn alles drin ist. 365 Tage volle Flexibilität.