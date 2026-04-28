ja! mobil und Penny Mobil starten neue Prepaid-Jahrestarife

Es gibt zwei neue Optionen für Nutzer, die günstiges Datenvolumen zum jährlichen Pauschalpreis suchen. Von heute an haben ja! mobil und Penny Mobil zwei neue Prepaid-Jahrestarife im Programm.

Konkret gibt es im Rahmen der beiden Discounter-Tarife fortan ein kleineres Paket mit 60 GB Datenvolumen zum Preis von 69,99 Euro und eine Variante mit 250 GB Datenvolumen zum Preis von 99,99 Euro. Die neuen Jahrespakete sind ausschließlich online verfügbar und werden jeweils über ein Starter-Paket aktiviert. Darin ist mit 70 beziehungsweise 100 Euro das passende Startguthaben bereits enthalten.

Die neuen Jahrespakete im Überblick

Jahrespaket M

Insgesamt 60 GB Gesamtdatenvolumen, das sich flexibel über zwölf Monate hinweg nutzen lässt. Im zugehörigen Starterpaket sind zum Preis von 69,95 Euro 70 Euro Startguthaben und eine Prepaid-Karte enthalten. Der reguläre Verlängerungspreis für das Jahrespaket M beträgt 69,99 Euro.

Insgesamt 60 GB Gesamtdatenvolumen, das sich flexibel über zwölf Monate hinweg nutzen lässt. Im zugehörigen Starterpaket sind zum Preis von 69,95 Euro 70 Euro Startguthaben und eine Prepaid-Karte enthalten. Der reguläre Verlängerungspreis für das Jahrespaket M beträgt 69,99 Euro. Jahrespaket LHier sind insgesamt 250 GB Datenvolumen enthalten, die sich über die Laufzeit von zwölf Monaten nutzen lassen. Im Starterpaket L bekommt man für 99,95 Euro ein Startguthaben in Höhe von 100 Euro, das dann mit dem regulären Preis für das Jahrespaket L in Höhe von 99,99 Euro verrechnet wird.

Bei beiden Jahrespaketen ist das Surfen im 5G-Netz mit max. 50 Mbit/s inklusive.

ja! mobil und Penny Mobil sind zwei Marken von Congstar und somit im erweiterten Sinn Angebote der Telekom. Dementsprechend profitiert man hier auch von der Netzabdeckung der Telekom und darüber hinaus vom erweiterten EU-Roaming. So gelten neben dem EU-Ausland auch in der Schweiz, in Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein dieselben Konditionen wie in Deutschland. Ausführliche Informationen dazu lassen sich hier nachlesen.

Congstar-Jahrestarif als Alternative

Noch mehr Prepaid-Datenvolumen als Jahresangebot gibt es bei Congstar selbst. Dort bezahlt man für insgesamt 300 GB Daten pauschal 100 Euro. Allerdings ist die maximale Geschwindigkeit im 5G-Netz hier auf 25 Mbit/s begrenzt.