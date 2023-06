Bing-App von Microsoft um „KI-Widget“ erweitert

Microsoft widmet sich dem Thema „Künstliche Intelligenz“ im Zusammenhang mit der Suchmaschine Bing bereits seit Jahresbeginn intensiv. Das Unternehmen hat seine auf KI basierende Bing-Suche im Februar vorgestellt und – offiziell noch testweise – in die verschiedenen Versionen der Suchmaschine integriert. Begleitend dazu bietet Microsoft mit dem Bing Image Creator auch einen Ableger der Bing-Suche an, mit dessen Hilfe man durch reine Texteingaben Bilder erstellen kann.

Microsoft hat die neuen Funktionen übers Wochenende integriert und damit verbunden den eigenen Informationen zufolge nicht nur die Sprachunterstützung deutlich ausgebaut, sondern auch die Leistung der Spracheingabetaste in der App verbessert. So richtig rund fühlt sich das Bing-Erlebnis auf dem iPhone insbesondere in Verbindung mit dem neuen Widget allerdings noch noch lange nicht an. Zumindest aus unseren Augen bleibt hier noch jede Menge Spielraum für Verbesserungen.

Umgekehrt könnte die Neuerung für aktive Nutzer der Microsoft-Suchmaschine aber tatsächlich auch eine nennenswerte Verbesserung darstellen, kann man damit doch jetzt unabhängig davon, was man zuletzt in der Anwendung geöffnet hatte, direkt die die integrierte KI-Chat-Funktion ansteuern.

