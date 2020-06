Innogy SmartHome: Weißer Bildschirm plagt Nutzer

Mit teils sehr langen Anmeldezeiten haben sich die Nutzer von RWE-Innogy mittlerweile abgefunden. Für mehr Ärger sorgt dagegen ein Problem, aufgrund dessen die App mit einem weißen Bildschirm startet. Teils wird die reguläre Benutzeroberfläche dann nach einer ausgedehnten Wartezeit angezeigt, einzelne Benutzer berichten allerdings auch, dass die App dauerhaft ohne Funktion bleibt.

Das Problem ist keinesfalls neu. Bereits in den vergangenen Jahren trat dergleichen insbesondere nach Updates immer mal wieder auf. Jetzt allerdings scheint nicht nur ein großer Teil der Nutzer betroffen, sondern sich die Störung auch über mehrere Wochen hinzuziehen. Wer auf Besserung mit dem letzten Update für die App gehofft hat, wird enttäuscht. Version 3.18.10 der Innogy-SmartHome-App ist lediglich damit befasst, Altlasten zu beseitigen.

Innogy zufolge ist das Problem mit dem weißen Bildschirm bekannt, der Fehler ließe sich jedoch nicht verlässlich reproduzieren. Den Entwicklern fehlt damit der konkrete Ansatzpunkt für die Behebung und somit tappt das Unternehmen wohl weitgehend im Dunklen. In den App-Store-Kommentaren versucht Innogy dann auch, schlecht bewertende Nutzer zur direkten Kontaktaufnahme zu bewegen, „um den Fehler einzugrenzen“. Ein Versuch, der allerdings auch ein wenig halbherzig klingt. Den blickt man auf die tatsächliche Zahl der betroffenen Nutzer, so wäre wohl eine gut platzierte Bitte zur Mithilfe in der App-Store-Beschreibung oder der App selbst die bessere Wahl.

Bleibt also abzuwarten, wie lange sich das Ganze noch zieht. Bis dahin könnt ihr euch wohl nur damit trösten, dass ihr nicht alleine mit dem Problem dasteht.