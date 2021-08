Innenministerium blockiert Sicherheitsprüfung der Luca-App

Die mittlerweile 13 Bundesländer, die für ihre Luca-Lizenzen inzwischen insgesamt 21,3 Millionen Euro an die privatwirtschaftlichen Betreiber überwiesen haben, müssen in der Folge auf eine unabhängige sicherheitstechnische Bewertung der App verzichten, da es keine mit dem BSI vergleichbaren Einrichtungen auf Länderebene gibt. Das Bundesinnenministerium rät den Ländern ironischerweise anstelle dessen eine entsprechende Prüfung vom Hersteller der App zu verlangen.

Kann man so sehen, muss man aber nicht. Das BSI beschreibt sich selbst als die „Cyber-Sicherheitsbehörde des Bundes und Gestalter einer sicheren Digitalisierung in Deutschland“. Dabei sieht es das Amt ganz besonders auch als seine Aufgabe an, Verbraucher in der Risikobewertung von Technologien, Produkten, Dienstleistungen und Medienangeboten zu unterstützen.

Die Betreiber der wegen Sicherheitslücken immer wieder kritisierten Luca-App dürfen sich darüber freuen, dass in Deutschland alles geregelt ist und seine Ordnung hat. Denn genau darauf konnte sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) berufen, als es dem hessischen Innenministerium mitgeteilt hat, dass die Luca-App nicht auf ihre Sicherheit zu prüfen ist.

