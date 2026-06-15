Die Direktbank ING stellt ihr Angebot für Privatkunden auf ein Abomodell um. Deutschland bleibt davon zwar noch für unbefristete Zeit verschont. I In anderen europäischen Ländern lässt sich jedoch bereits erkennen, wie ein solches Modell künftig aussehen könnte..

Wer aktuell in Deutschland ein Konto bei der ING eröffnet, zahlt derzeit keine Kontoführungsgebühren, wenn monatlich mindestens 1000 Euro eingehen oder der Kontoinhaber jünger als 28 Jahre ist. Ansonsten werden monatlich 4,90 Euro für die Kontoführung fällig. Eine Debit-Kreditkarte und damit die Möglichkeit, mit Apple Pay zu bezahlen, gibt es kostenlos dazu. Wer eine Girocard will, muss monatlich 1,49 Euro zusätzlich bezahlen.

Vier Tarifstufen zur Auswahl

Das neue Abomodell wird derzeit mit unterschiedlichen Konditionen in mehreren europäischen Ländern eingeführt und setzt sich aus den gestaffelten Varianten „ING Go“, „ING More“, „ING Extra“ und „ING Max“ zusammen. In Belgien liegen die Monatspreise hier zwischen 2,20 Euro und 39,90 Euro. In den Niederlanden werden die vier Optionen zu Preisen zwischen 4 Euro und 44,99 Euro gelistet.

Ganz pauschal lässt sich sagen, dass die Go-Variante die günstigste und wohl am ehesten mit dem derzeit erhältlichen einfachen Girokonto der ING vergleichbar ist. Die teureren Varianten enthalten unter anderem zusätzliche Karten, Versicherungen und teilweise auch Unterhaltungsangebote wie Amazon Prime.

Deutschland bleibt vorerst außen vor

Beim deutschen Ableger der ING scheint zunächst aber noch alles beim Alten zu bleiben. Die Bank bietet derzeit unverändert ihre Standard-Girokonten an und das wird sich mit Blick auf die Laufzeit der aktuellen Sonderaktionen zumindest nicht vor Monatsende ändern.

Die letzte nennenswerte Neuerung bei der ING Deutschland war die Einführung von Onlinezahlungen über Wero. Kunden der Bank können die bislang auf Zahlungen zwischen Privatpersonen beschränkte „deutsche PayPal-Alternative“ nun auch verwenden, um Einkäufe bei teilnehmenden Online-Händlern zu bezahlen.