SwitchBot hat seinen Produktbereich Sicherheitstechnik mit der Outdoor Pan/Tilt Cam um eine neue Kamera für den Außenbereich erweitert. Das Gerät richtet sich laut Hersteller insbesondere an Nutzer, die Gärten, Einfahrten, Hauseingänge oder gewerbliche Außenbereiche überwachen möchten. Die Kamera bietet eine 360-Grad-Abdeckung und lässt sich per App schwenken und neigen.

Bei der Produktankündigung durch SwitchBot finden die KI-Funktionen des Geräts besondere Erwähnung. Dazu gehört die automatisierte Analyse von Bildinhalten. Nach Angaben des Herstellers basiert das System auf einem sogenannten Vision-Language-Modell. Dadurch solle die Kamera nicht nur Bewegungen erkennen, sondern auch den Inhalt bestimmter Ereignisse beschreiben können.

KI soll Ereignisse besser erkennen

So soll das System beispielsweise melden, wenn eine Lieferung eingetroffen ist, jemand nach Hause kommt oder ein Tier oder eine verdächtige Person den überwachten Bereich betritt. Darüber hinaus sollen Nutzer gespeicherte Aufnahmen mithilfe natürlicher Sprache durchsuchen können. Statt lange Videosequenzen manuell auszuwerten, lassen sich bestimmte Situationen gezielt suchen und schneller auffinden.

Zu den von SwitchBot genannten Beispielen zählen nicht nur leicht erkennbare Situationen wie ein spielendes Tier im Garten, sondern auch die Suche nach einem zerkratzten Auto auf der Straße. Zudem sollen sich unnötige Benachrichtigungen durch Insekten oder andere weniger relevante Bewegungen reduzieren lassen. Einige der erweiterten Analysefunktionen setzen allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement zum Monatspreis von 4,99 Euro voraus.

360-Grad-Überwachung mit Bewegungsverfolgung

Für die Überwachung größerer Außenbereiche verfügt die Kamera über eine horizontale Drehung um 360 Grad und eine vertikale Neigung von bis zu 90 Grad. Hinzu kommt ein Weitwinkelobjektiv mit 110 Grad Sichtfeld. Die Kamera ist ergänzend dazu in der Lage, erkannte Objekte automatisch zu verfolgen und deren Bewegungsweg zu dokumentieren.

Die Kamera zeichnet mit einer maximalen Auflösung von 3K auf. Bei Dunkelheit kann die Kamera entweder Infrarot-Nachtsicht nutzen oder mithilfe weißer LEDs Farbaufnahmen erstellen.

Die SwitchBot Outdoor Pan/Tilt Kam 3K unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Ethernet-Verbindungen und lässt sich entweder ins SwitchBot-Ökosystem integrieren oder über RTSP in Home Assistant sowie zahlreiche NVR- und NAS-Systeme einbinden.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 Euro. Zur Markteinführung bietet SwitchBot die Kamera zum reduzierten Preis von 60,29 Euro an.