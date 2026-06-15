Während ein allgemeines Social-Media-Verbot in Deutschland zunehmend unwahrscheinlich erscheint – wir haben erst heute früh berichtet – steuert Großbritannien in entgegengesetzter Richtung. Die britische Regierung hat angekündigt, dass sie weitreichende Beschränkungen für die Nutzung sozialer Netzwerke durch Minderjährige einführen wird. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen künftig nicht mehr auf Plattformen wie TikTok, Instagram und X zugreifen dürfen.

Australien dient als Vorbild

Nach Angaben des britischen Premierministers Keir Starmer hat die Regierung die Argumente von Befürwortern entsprechender Maßnahmen geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass soziale Netzwerke ein Umfeld schaffen, das sich negativ auf Kinder auswirken kann. Die Regierung erachte ein generelles Verbot als sinnvolle Maßnahme. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll noch vor Weihnachten abgesegnet werden. Die Umsetzung soll dann Anfang 2027 erfolgen.

Bei der Umsetzung orientiert sich die britische Regierung wohl an dem in Australien bereits gültigen Verbot. Demnach sollen nahezu alle großen Plattformen, darunter Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X und Facebook der Sperre unterliegen. Messenger wie WhatsApp und Signal sollen ebenso ausgenommen werden wie Musikdienste und Bildungsplattformen. Weitere Einzelheiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Laut dem britischen Guardian fallen auch Angebote wie Livestreaming oder bestimmte Chats, über die man mit Fremden kommunizieren kann, unter die Regelung. Davon betroffen sein könnten teilweise auch Onlinespiele wie Roblox. Zudem soll es erweiterte Richtlinien geben, die Jugendliche unter 18 Jahren von Chats und Chatbots mit erotischen Inhalten fernhalten.

Umsetzung wird spannend

Dem Vorhaben ging offenbar eine Befragung von Eltern voraus, bei der sich eine große Mehrheit für ein solches Verbot ausgesprochen haben soll. Spannend wird im Zusammenhang mit der Umsetzung sicherlich auch, wie eine Altersprüfung verlässlich und zugleich praktikabel gewährleistet werden kann.