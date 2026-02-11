11-Euro-Neuheit für den Nachttisch
Für den Weckermodus: Apple-Watch-Ladestation mit USB-C
Mit dem neuen kabellosen Apple-Watch-Ladegerät von Joyroom kommt ein weiteres Zubehör auf den Markt, das sich preislich deutlich unter den offiziellen Ladeoptionen von Apple positioniert und diesen, leider nicht ganz so flexiblen Klassiker ergänzt.
Das Modell wird aktuell für rund elf Euro angeboten und richtet sich an Nutzer, die ein kompaktes Zweitladegerät für unterwegs oder den Nachttisch suchen.
11-Euro-Neuheit für den Nachttisch
Das Ladegerät setzt auf ein faltbares Gehäuse, das sowohl flach als auch angewinkelt genutzt werden kann. Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos zwischen null und 90 Grad einstellen. Dadurch kann die Uhr wahlweise liegend geladen oder aufrecht platziert werden. Letzteres ist vor allem für den Nachttischmodus relevant, bei dem Uhrzeit und Ladezustand im Querformat angezeigt werden. Mit einem Gewicht von rund 50 Gramm und einem Durchmesser von etwa neun Zentimetern ist das Ladepad rucksacktauglich. Zum Lieferumfang gehört ein ein Meter langes USB-C-Kabel, ein Netzteil ist nicht enthalten.
Die Unterseite ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die ein Verrutschen auf glatten Oberflächen verhindern soll. Eine kleine vordere Erhöhung dient dazu, die Uhr zusätzlich zu fixieren, wenn diese schräg aufgestellt wird.
In 2 Stunden vollständig geladen
Technisch arbeitet das Joyroom-Ladegerät mit magnetischer Ausrichtung, wie sie auch von Apples eigenem Ladepuck bekannt ist. Zwei integrierte Magnete sorgen dafür, dass die Uhr korrekt aufliegt und der Ladevorgang automatisch startet. Die Ladeleistung liegt bei maximal drei Watt, was für eine vollständige Ladung in etwa zwei Stunden ausreichen soll. Schutzmechanismen gegen Überstrom, Überspannung und Überhitzung sind laut Hersteller integriert.
Unterstützt werden nahezu alle Apple-Watch-Generationen, darunter aktuelle Series-11-Modelle, die SE-Reihe sowie die Ultra-Varianten in allen gängigen Gehäusegrößen.
Natürlich wieder mit hässlichem Logo auf der Front :-) Aber ansonsten natürlich ideal für alle Menschen, die kein iPhone und keine AirPods besitzen – diese muss man ja bekanntlich nicht laden.
Die AirPods kann man sicher auch laden ;-)
Ich lade meine Watch tagsüber am Schreibtisch und mein Handy nachts auf dem Nachttisch. Gibt es bei verschiedenen Menschen etwa unterschiedliche Anforderungsprofile?
Nicht jeder möchte eine Ladestation auf dem jedes Gerät geladen werden möchte…
Wie kommst du darauf das jeder sowas haben möchte?
Wie sind den. Die ladewerte beim Original Apple Kabel mit der Series 11? Finde das immer als schnellsten eigentlich. Wenn das hier tendenziell langsamer ist, ist es mir den Mehrwert nur wegen dem quer hinstellen nicht wert
Querstellen mit Original-PUK geht auch …
Habe mir dafür seinerzeit bei großem Fluss einen „Belkin Ladedock“ ohne eigenen PUK für unter 10 € gegönnt.
Dito. Vor 4 Jahren für 9 Euro geholt, mittlerweile liegt er bei 20 Euro.
Im Schlafzimmer immer schön mit hellen LEDs, damit der Raum auch immer schön beleuchtet wird. Status LEDs sind zwar praktisch aber dann auch wieder nicht.
+1
Mich würde hier die kleine LED an der Front stören, zumindest in der Nacht. Ich hatte mir für kleines Geld (8,99 €) die MoKo Ladestation, gut eher Ladehalter, gekauft. Den Ladepuck reingeklickt und gut. Jetzt weiß ich aber nicht mehr woher der Ladepuck stammte, also ist Original Apple, aber vermutlich von meiner vorherigen Apple Watch SE. Habe diesen auf dem Nachtschrank und einen Ladepuck zusätzlich für Reise/Urlaub immer dabei, in der iPad-Tasche.
Eine kleine Ergänzung: Lade damit meine Apple Watch Ultra über Nacht; trage keine Uhr beim Schlafen. Und da ist es mir egal wie lange das Laden dauert, früh ist die AWU jedenfalls immer zu 80% geladen.
Danke. Habe es mir für die AppleWatch meiner Frau bestellt, die immer über Nacht lädt im Wohnzimmer. Da stört auch die LED nicht. Sie hat auch keine Ultra wie ich, die ich darauf nicht laden würde weil es viel zu lange dauert.
Trage aber die Ultra auch nachts, deswegen will ich abends nochmal schnell alle 2-3 Tage laden und da soll es fix gehen.
Aktuell haben wir schon so eine Ladehalterung, bei der aber langsam der Kunststoff klebrig wird (wie bei vielen günstigen Teilen.
Ah und was ich noch vergessen hatte. Was ich hieran auch gut finde: Das Kabel ist nicht fest verbaut, d.h. man kann es durch ein 2m ersetzen und zum Beispiel auf einem Vitrinenschrank nutzen. Oder aber, wenn die Steckdose nicht ganz in der Nähe ist.