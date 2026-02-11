Für den Weckermodus: Apple-Watch-Ladestation mit USB-C

Mit dem neuen kabellosen Apple-Watch-Ladegerät von Joyroom kommt ein weiteres Zubehör auf den Markt, das sich preislich deutlich unter den offiziellen Ladeoptionen von Apple positioniert und diesen, leider nicht ganz so flexiblen Klassiker ergänzt.

Das Modell wird aktuell für rund elf Euro angeboten und richtet sich an Nutzer, die ein kompaktes Zweitladegerät für unterwegs oder den Nachttisch suchen.

11-Euro-Neuheit für den Nachttisch

Das Ladegerät setzt auf ein faltbares Gehäuse, das sowohl flach als auch angewinkelt genutzt werden kann. Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos zwischen null und 90 Grad einstellen. Dadurch kann die Uhr wahlweise liegend geladen oder aufrecht platziert werden. Letzteres ist vor allem für den Nachttischmodus relevant, bei dem Uhrzeit und Ladezustand im Querformat angezeigt werden. Mit einem Gewicht von rund 50 Gramm und einem Durchmesser von etwa neun Zentimetern ist das Ladepad rucksacktauglich. Zum Lieferumfang gehört ein ein Meter langes USB-C-Kabel, ein Netzteil ist nicht enthalten.

Die Unterseite ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die ein Verrutschen auf glatten Oberflächen verhindern soll. Eine kleine vordere Erhöhung dient dazu, die Uhr zusätzlich zu fixieren, wenn diese schräg aufgestellt wird.

In 2 Stunden vollständig geladen

Technisch arbeitet das Joyroom-Ladegerät mit magnetischer Ausrichtung, wie sie auch von Apples eigenem Ladepuck bekannt ist. Zwei integrierte Magnete sorgen dafür, dass die Uhr korrekt aufliegt und der Ladevorgang automatisch startet. Die Ladeleistung liegt bei maximal drei Watt, was für eine vollständige Ladung in etwa zwei Stunden ausreichen soll. Schutzmechanismen gegen Überstrom, Überspannung und Überhitzung sind laut Hersteller integriert.

Unterstützt werden nahezu alle Apple-Watch-Generationen, darunter aktuelle Series-11-Modelle, die SE-Reihe sowie die Ultra-Varianten in allen gängigen Gehäusegrößen.