Soundcore Life P3: Anker präsentiert neue True-Wireless-Ohrhörer

In Sachen Geräuschunterdrückung verstehen sich die Soundcore Life P3 auf den „Transportmodus“, der tieffrequente Motoren-Geräusche ausblendet, den Outdoor-Modus, der Straßengeräusche reduziert und den Indoor-Modus, der die Geräuschkulisse in Cafés und Restaurants reduzieren kann.

Die Soundcore Life P3 sind mit einem Verkaufspreis von 79,99 Euro ausgezeichnet und werden am 6. Juli in den Markt starten. Bis dahin will Anker die Vorbestellung über den hauseigenen Online-Shop auf de.soundcore.com ermöglichen und bietet frühen Besteller hier 25% Nachlass an.

Insert

You are going to send email to