In Version 4.0: SteakMate-App für perfekte Steaks

Habt ihr eine Steak-Variante ausgewählt und der App zu verstehen gegeben, ob ihr dieses auf dem Grill, einem Gas- oder einem Elektro-Herd zubereiten wollt, muss nur noch dessen Dicke in Zentimetern und das gewünschte Gar-Ergebnis (Rare, Medium Rare, Medium oder Medium Well) gewählt werden.

Nach fast 30 Monaten ohne nennenswerte Aktualisierungen wurde die SteakMate-Applikation kürzlich in Version 4.0 ausgegeben und ist nun auch für die Displays aktueller iPhone-Modelle angepasst. An der Funktionsweise des bewährten Kandidaten ändert sich in Ausgabe 4.0 jedoch nichts.

Meat & Livestock Australia, die Marketing und Lobby-Organisation der australischen Rinder- und Schafhalter, bietet schon seit geraumer Zeit den kostenfreien App-Store-Download SteakMate an, der Anfängern bei der Zubereitung perfekter Steaks zur Hand geht und mit Timern und klaren Anweisungen dafür sorgt, dass diese im Ergebnis genau so wie gewünscht ausfallen.

Insert

You are going to send email to