Anker PowerCore 533: Neue Powerbank mit Restanzeige startet

Die jetzt auch in Grün und in hellem Pink erhältlichen Modelle kosten 29,99 Euro und damit zwei Euro mehr als die schwarze Variante für 27,99 Euro.

Die rechteckige Powerbank PowerCore 533 bringt die von den Premium-Modell Anker 737 bekannte Digitalanzeige erstmals auch in die Mittelklasse der tragbaren Stromspender und informiert in ihrem Display über die verbleibende Kapazität in Prozent und die noch verbleibende Lade- oder Entladezeit bei gleichbleibender Leistungsaufnahme bzw. -abgabe.

