Kontaktloses Bezahlen: 60% zahlen nicht mit Smartphone oder Watch

Der Digitalverband Bitkom hat aktuelle Umfrageergebnisse zur Akzeptanz kontaktloser Bezahlsysteme wie Apple Pay und entsprechend vorbereiteten Kreditkarten veröffentlicht und will einen regelrechten Corona-Boom in Deutschland ausgemacht haben. Ein Drittel der Befragten gibt an, das kontaktlose Zahlen erstmals während der Pandemie ausprobiert zu haben.

Kontaktloses Bezahlen mit Corona-Boom

Gut jeder zweite Nutzer der kontaktlosen Bezahlung empfindet diese, verglichen mit dem Griff zum Bargeld, als hygienischer. Grundsätzlich fallen die Zahlen für deutsche Verhältnisse beachtlich aus. So hätten allein in den drei Monaten von Februar 2021 bis April 2021 satte 85 Prozent der Deutschen mindestens einmal kontaktlos im Geschäft bezahlt und dafür eine Karte, ein Smartphone oder eine Smartwatch genutzt. Dies sind immerhin 9 von 10 Personen und sechs Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr.

Allerdings dominiert die klassische Kredit- beziehungsweise Girokarte die kontaktlosen Zahlungen im Einzelhandel. Gefragt, ob in den vergangenen drei Monaten mindestens einmal kontaktlos mit Karte bezahlt wurde, verneinen dies nur 15 Prozent aller Umfrageteilnehmer. Auf das Nachhaken, ob in den vergangenen drei Monaten auch mindestens einmal kontaktlos mit Smartphone oder Uhr bezahlt wurde, geben jedoch satte 60 Prozent an ihre Geräte nicht für den Einkauf genutzt zu haben.

Dafür zahlt jedoch fast ein Viertel der Teilnehmer an der repräsentativen Umfrage täglich kontaktlos. Interessant ist, dass auch unter den täglichen Nutzern diejenigen überwiegen, die an der Kasse eher ihre Karte als ihr Telefon zücken.

51 Prozent aktivieren Apple Pay

Weltweit nutzen über 500 Millionen Anwender den Apple-Dienst Apple Pay um mit einem virtuellen Abbild ihrer Kreditkarten zu zahlen, die dann auch von den biometrischen Zugangssicherungen des iPhones geschützt ist (Stand: September 2020). Aktuellen Schätzungen nach haben 51 Prozent aller iPhone-Nutzer die Apple-Pay-Funktion auf ihren Geräten aktiviert.