Entsprechend verstärkt hat sich unsere ohnehin schon positive Bewertung der Eufy-Kameras, die jetzt in mehreren Varianten in den Black-Friday eingetreten sind. Mit dabei ist nicht nur die Eufy Security Solo IndoorCam mit HomeKit, Push und Personenerkennung, sondern auch die ganz neue EufyCam S300, die Dual-Türklingel-Kamera Eufy Security Video Doorbell und die Eufy Security Cam 2C. Die besten Angebote sind die folgenden:

Diesen haben wir ohne große Umschweife schlicht mit dem Video konfrontiert und auf den Schuh-Diebstahl angesprochen. Eine für alle Beteiligten unangenehme Situation. Was folgte waren eine herzzerreißende Entschuldigung, der Verweis auf die schicksalsgeprägte Privatsituation des Boten und die Beteuerung, die Schuhe am nächsten Werktag gereinigt zurückzubringen. Und wirklich, keine 24 Stunden später stand unser FedEx-Mann geläutert vor der Tür, das Paar Schuhe in der einen, die schriftliche Entschuldigung in der anderen Hand.

Vielleicht steigen wir in die folgenden Zeilen am besten mit einem kurzen Nachtrag zu unserem Schuhdiebstahl ein, mit dem wir die Vorstellung der neuesten EufyCam 3 Ende September eingeleitet haben – einige Leser hatten bereits im die Fortsetzung gebeten.

Mit und ohne HomeKit In Sachen Schuhdieb: Diese Eufy-Kameras gehen in den Black Friday

