Im Video: Homematic IP integriert Philips Hue

Dies läuft über ein vorhandenes Philips Hue-Konto und setzt den aktiven Fernzugriff auf eben jenes voraus. Nach der Kopplung lässt sich die Gerätesuche in der Homematic IP-Applikation anstoßen. Gefundene Lampen können dann direkt in die Homematic IP-Applikation aufgenommen und mit dieser gesteuert werden.

Ist diese vorhanden und aktiv lassen sich die von Signify angebotenen Beleuchtungslösungen von Philips Hue in die Home-Control-Lösung einbinden. Wie genau dies vonstattengeht zeigt der Smart-Home-Konzern mit Firmenzentrale in Leer im eingebetteten YouTube-Video, das die Einbindung vorhandener Philips Hue-Systeme auf knappen 20 Minuten erläutert.

Mit der neuesten Version seiner iPhone-Applikation Homematic IP integriert der Smart-Home-Anbieter eQ-3 die smarten Beleuchtungen von Philips Hue direkt in sein Ökosystem und bietet Anwendern fortan die gemeinsame Steuerung der Produkte an.

Insert

You are going to send email to