eufyCam 3 erkennt Fremde und Schuhdiebe auch ohne NAS

Das Outdoor-Modell ist ab sofort verfügbar. Die für den Innenbereich vorgesehene eufyCam 3C, die nicht wetterfest, dafür aber 30 Euro günstiger ausfällt, soll später im Jahr folgen. Was die HomeKit-Kompatibilität der Kamera angeht heißt es vom Anbieter aktuell: „Nein. eufyCam 3 ist derzeit mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel. HomeKit befindet sich noch in der Entwicklung, bitte bleiben Sie dran.“

Hier gut zu sehen: Nach weiteren 60 Sekunden Wartezeit vor der Tür probiert der Bote die Schuhe an und verschwindet nach zufriedenem Passtest dann mit eben jenem Paar in Richtung Treppenhaus.

Der fragliche Eingang wird schon länger von der eufy Security Solo IndoorCam überwacht und hat auch den fraglichem FedEx-Boten abgelichtet, allerdings nur, wie bei den mitgeschnittenen Aktivitäten üblich, 30 Sekunden am Stück. Hier war lediglich die freundliche Übergabe des Paketes und der anschließend noch mit seinem Handheld beschäftigte Bote zu sehen. Um herauszufinden, was danach geschah, mussten wir auf die Daueraufnahmen zugreifen, die von der Kamera an einen NAS von Synology gestreamt und dort gesichert wurden.

Aufgefallen ist der Diebstahl erst, nachdem wir irgendwann so viele mögliche Stellen nach den Schuhen abgesucht hatten, dass ein schusseliges Verlegen der Treter quasi ausgeschlossen werden konnte. Hier haben wir dann angefangen die Aufnahmen der vergangenen Tage zu sichten und zu prüfen, wer die Schuhe eigentlich zuletzt in der Hand hatte – es hätten ja auch Kinder zugreifen können.

