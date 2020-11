In der Home-App: Was hat Apples Shopping-Bereich hier verloren?

iPhone-Anwender, die in den eigenen vier Wänden auf Smart-Home-Geräte mit einer Anbindung an Apples HomeKit-Standard setzen, nutzen die offizielle Home-App regelmäßig. Seit der Ausgabe von iOS 14 lassen sich die meisten Steuer-Eingriffe zwar auch über das Kontrollzentrum vornehmen, dennoch bleibt die Home-App unersetzlich was den schnellen Status-Check, den Zugriff auf Favoriten und das Aufsetzen neuer Automationen angeht.

Bislang eher bei Drittanbietern zu finden

Um so ärgerlicher ist der jüngste Eingriff Apples in die Home-App, der nicht etwa für mehr Übersicht oder ein Plus an Funktionalität gesorgt hat, sondern die offizielle Apple-Anwendung jetzt um einen Bereich ergänzt, den man ansonsten eher aus den Apps asiatischer Hardware-Verkäufer gewohnt ist.

Unter iOS 14.2 hat Apple einen von nur vier Tabs der Home-Applikation jetzt für den Shopping-Bereich „Entdecken“ reserviert, in dem das Unternehmen ausgesuchte HomeKit-Accessoires vorstellt und Anwender hier direkt in den offiziellen Apple Online Store verlinkt.

Ein „Ratgeber“ soll HomeKit-Hardware verkaufen

Eine Interface-Umgestaltung, die nicht im Sinne des Verbrauchers, sondern vor allem in Apples Interesse ist. Statt den knappen Platz den Hauseinstellungen oder einer alternativen Geräte-Ansicht zu spendieren, versucht Apple die Hardware der HomeKit-Partner jetzt in der Home-App zu verkaufen und bietet zudem Direktlinks auf Apple TV, iPad und HomePod an, vielleicht besteht ja gerade noch Bedarf an einer Steuerzentrale…

Das neue Entdecken-Tab geht damit einen Schritt weiter als die Abo-Aufforderungen beim Erststart von Musik-App und TV-Applikation. Auch hier ist Apple vor mehreren Jahren dazu übergegangen bildschirmfüllende Werbung einzublenden, blendet diese nach der Ablehnung durch den Nutzer jedoch aus. Der neue Shopping-Bereich der Home-App hingegen ist gekommen um zu bleiben.

Identische Inhalte in Home und Apple Store-App

Zu allem Überfluss ist der gesamte „Zuhause mit Apple“-Katalog, den die Home-App jetzt im Bereich „Entdecken“ anzeigt 1-zu-1 in der offiziellen Apple Store-Anwendung verfügbar. Hier allerdings nicht mit eigenem Tab, sondern versteckt im mittleren Drittel des Einkaufen-Bereiches.

