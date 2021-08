Impfanreiz: Gratis-AirPods für impfwillige Jugendliche

In den Vereinigten Staaten sind viele Bundesstaaten dazu übergegangen Geldpreise unter Impfwilligen auszuloben. Lotterien gibt es unter anderem in Maryland, Michigan und Ohio – der Governor von West Virginia hat neben Geldpreisen auch neue Schusswaffen und Trucks als Preise für die dortige Impf-Lotterie ausgelobt .

Für alle an der Aktion teilnehmenden Jugendlichen, die sich in einem der drei aufgeführten Impfzentren ihre erste Spritze gegen das Coronavirus abholen, läuft zudem eine Lotterie, die mit einem Stipendium in Höhe von 25.000 US-Dollar sowie der Chance auf ein neues iPad mit zusätzlichen Kopfhörern lockt.

Die Aktion die vorerst ausschließlich in den drei Impft-Zentren in Brookland, Sousa und Johnson angeboten wird, berücksichtigt jedoch auch Jugendliche die bereits über die drahtlosen Apple-Kopfhörer verfügen. Diese können sich für einen VISA-Geschenk-Gutschein im Wert von immerhin 51 US-Dollar entscheiden.

Insert

You are going to send email to