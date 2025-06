Imperial Cook: Küchen-App hilft bei US-Maßeinheiten

Die kostenfreie iPhone-App Imperial Cook richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die gerne amerikanische Kochrezepte ausprobieren und dabei mit Maßeinheiten wie „Cups“ oder „Ounces“ konfrontiert werden. Entwickelt wurde sie von Laurenz Vorderwuelbecke, der das Projekt ursprünglich für seine Freundin während der Corona-Pandemie umgesetzt hat.

Ziel war es, eine möglichst einfache Lösung für ein klar umrissenes Problem zu schaffen: das Umrechnen imperialer Maße in metrische Einheiten für die Küche.

Statt einer Vielzahl an Optionen, wie sie viele bestehende Umrechnungs-Apps bieten, beschränkt sich Imperial Cook bewusst auf gängige Einheiten beim Kochen. Die Anwendung ist kostenlos für iPhone und iPad verfügbar und verzichtet auf Werbung oder Premium-Käufe. Nutzer, die das Konzept unterstützen möchten, können dem Entwickler eine Trinkgeld-Spende zukommen lassen.

In neuer Version verfügbar

Mit dem Update auf Version 1.1 wurde der Funktionsumfang erweitert. Die App kann nun auch Flüssigkeitsmengen von „Pints“ in Milliliter umrechnen und berücksichtigt erstmals auch spezielle Zutaten wie „brauner Zucker (gepresst)“, deren Mengenangaben in Cups nun direkt in Gramm umgewandelt werden können.

Zudem wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet: Eingabefelder verhalten sich beim Wechsel zwischen Einheitentypen nun stabiler und die allgemeine Fehlerbehandlung wurde verbessert.

Die Anwendung bleibt dabei ihrem Konzept treu und bietet eine gezielte Hilfe für einen klaren Anwendungsfall und verzichtet bewusst auf komplexe Zusatzfunktionen.

Auch Apples Rechner rechnet um

Nicht vergessen: Seit iOS 18 verfügt die vorinstallierte Rechner-App auf dem iPhone über eine integrierte Umrechnungsfunktion. Damit lassen sich Einheiten und Währungen direkt innerhalb des iPhone-Taschenrechners App umwandeln – ohne zusätzliche Anwendungen öffnen zu müssen.

Der Umrechner deckt 15 Kategorien ab, darunter Gewicht, Volumen, Temperatur und Währung. Die Funktion ist einfach zu bedienen: In der App wird der Umrechnungsmodus über eine Schaltfläche unten links aktiviert, anschließend können Werte direkt eingegeben und konvertiert werden.