Imperial Cook: App-Umrechner für US-Rezepte

Nachvollziehbar klare Projekt-Ideen, eine unaufgeregte Umsetzung und eine nette E-Mail zur App Store-Verfügbarkeit. Projekte wie Imperial Cook berücksichtigen wir ausgesprochen gerne.

Die spendenfinanzierte App von Laurenz Vorderwuelbecke richtet sich ans Freunde amerikanischer Kochblogs und hilft in Küchen, in denen noch keine Echo Dot in der Wandhalterung wartet.

Laurenz erklärt:

Ich wollte euch meine kleine App (Imperial Cook) vorstellen, die ich über die letzten Wochenende in sozialer Isolation für meine Freundin programmiert habe. Sie kocht super gerne und verwendet dazu viele amerikanische Rezepte, die alle Maßangaben in imperialen Einheiten (cups, ounces, pounds etc.) angeben.

Das hilft einem in einer europäischen Küche natürlich nicht viel und die üblichen Apps sind dann auch für diesen Anwendungsfall zu umständlich. Deshalb habe ich ihr einen kleinen Umrechnungshelfer mit SwiftUI gebastelt. Die App kennt nur Einheiten, die man in der Küche auch wirklich braucht und simplifiziert den Prozess dadurch ungemein. Man will sich schließlich auf das Kochen konzentrieren. […]

Imperial Cook kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden – wer Gefallen an dem Download findet spendet dem Entwickler anschließend ein virtuelles Bier.