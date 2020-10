Pressreader-App: Mit Bibliotheksausweis ein Pflicht-Download

In Berlin kostet der Bibliotheksausweis für Personen über 18 Jahre 10 Euro pro Jahr – als etwa 83 Cent pro Monat! Einmal ausgestellt, lassen sich mit diesem nicht nur bis zu 60 Medien gleichzeitig ausleihen, wer will kann auch auf die vielfältigen Online- und App-Angebote des Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins zugreifen – anderswo in Deutschland wird es ähnlich sein.

Zu diesem Digital-Angebot gehören nicht nur der Zugriff auf den SPIEGEL im Volltext, die virtuelle Onleihe-Bibliothek und das Video-Streaming-Portal Filmfriend (um hier nur einige der über 25 Angebote aufzuzählen) sondern auch der vollumfängliche Pressreader-Zugang.

Tagesspiegel, Guardian, Macworld und BUNTE

Pressreader bietet den Vollzugriff auf ~7400 Publikationen an, 326 davon aus Deutschland. Zu den Titeln zählen namhafte Zeitungen wie der Tagesspiegel, der britische Guardian, die Washington Post, die Rheinische Post und die Hamburger Morgenpost. In Sachen Magazine bietet der Pressreader u.a. die Freundin, die BUNTE, die Zaubertopf-Magazine für Thermomix-Besitzer und Technik-Hefte wie die Macworld an.

Ein Riesenangebot, für dessen Nutzung ihr einzig einen gültigen Bibliotheksausweis benötigt. Ist dieser vorhanden, loggt ihr euch mit eurem Bücherei-Account in den Pressreader ein und könnt in allen angebotenen Titeln stöbern, diese laden und im Web, auf dem iPad und am iPhone lesen.

Der Zugang bleibt 30 Tage gültig und muss dann mit einem erneuten Login erneuert werden, um der App so nachzuweisen, dass der Bibliotheksausweis weiterhin gültig ist.

Jetzt in Version 6

Die Pressreader-App, deren Einsatz wir im Frühjahr bereits im Video demonstriert haben, wurde frisch aktualisiert und gestattet nicht nur das Blättern durch die Druck-Ansicht der Artikel von Magazinen und Zeitungen, sondern bietet auch einen reinen Nur-Text-Modus für kleine Displays an und ist zudem in der Lage die Artikel der gerade geöffneten Publikation nacheinander vorzulesen.

Wenn ihr bereits einen Bibliotheksausweis besitzt, dann solltet ihr euch die Pressreader-App unbedingt laden. Habt ihr noch keinen, ist Pressreader vielleicht Anreiz genug, sich einen zu besorgen.